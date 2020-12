Au Ghana, la présidentielle se jouera à deux…

Un « Pacte de paix » a été scellé à Accra entre le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, candidat à sa propre succession, et son rival John Mahama. Les deux candidats s’engageant à ne promouvoir aucune violence lors du vote et à la proclamation des résultats. « J’ai confiance dans le processus électoral, et je suis heureux de dire que nous accepterons le souhait du peuple ghanéen », a déclaré le président sortant.

Les dix autres candidats en lice n’ont pas été conviés à cet événement symbolique, mais leurs chances d’emporter la magistrature suprême sont minces : il y a quatre ans, aucun n’avait reçu plus de 1% des voix. Le New Patriotic Party (NPP), défendu par Nana Akufo-Addo, et le National Democratic Congress (NDC), représenté par l’ex-président John Mahama, dominent la vie politique au Ghana depuis près de trois décennies. Il s’agira du troisième affrontement entre les deux rivaux : John Mahama l’avait emporté en 2012, Nana Akufo-Addo en 2016.

Les observateurs s’attendent pour ce lundi 7 décembre à des élections globalement pacifiques sur l’ensemble du territoire. La police a bien dressé la liste de quelques hotspots, pour l’essentiel dans des quartiers populaires d’Accra (Ayawaso, Odododiodoo) ou d’autres grandes villes du pays (Tamale au Nord, Nkwanta dans la région de la Volta, à l’Est). Mais depuis l’instauration de la démocratie, il y a 28 ans, les violences électorales sont rares au Ghana, et le résultat des urnes peu contesté. Il faut dire qu’en la matière, le Ghana est considéré comme un exemple en Afrique de l’Ouest.

En parallèle, une centaine d’observateurs internationaux et locaux ont été déployés sur l’ensemble du territoire. Parmi eux, une mission de l’Union européenne et une autre du Commonwealth, ainsi qu’un groupe d’observateurs de la Cédéao. La cheffe de ce dernier, l’ancienne présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf, a salué ce vendredi l’image démocratique du Ghana, un « modèle pour le reste de l’Afrique ».