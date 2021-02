Au Maroc aussi, la démocratie a été confinée par la Covid-19

La nouvelle édition de l’Index démocratique établi par The Economist indique que le Maroc a opéré une continuité dans son progrès, passant de 3,9 points en 2006 à 5,10 sur 10 en 2019, mais avec une légère baisse en 2020 (5,04).

Malgré cela, le Maroc a conservé sa position de l’année dernière. Le royaume fait ainsi partie des 13 pays dont les scores sont restés pratiquement inchangés par rapport à 2019. Seuls 38 (22,6%) ont enregistré une amélioration et 116, soit 70%, ont enregistré un net recul.

Le constat ainsi établi se base sur cinq indicateurs, à savoir le processus électoral et le pluralisme, le fonctionnement du gouvernement, la participation politique, la culture politique démocratique et les libertés civiles. Dans le premier, le royaume a été noté à 5,25 sur 10, à peine au-dessus de la moyenne. Il obtient 4,64 points dans le second indicateur, 5,56 points dans le troisième, 5,63 points dans le quatrième et 4,12 dans celui des libertés.

Par cette performance restée moyenne, le Maroc a conservé sa position dans le classement, qui se distingue sur l’année 2020 par un net recul de plusieurs pays. Sur le plan arabe, il arrive deuxième après la Tunisie (54e mondiale), soit un peu mieux que le Liban (108e ), classé troisième dans la région qui devance la Mauritanie (112e), la Palestine (113e), puis le Koweït (114e), l’Algérie (115e) et la Libye (157e).

Sur le plan continental, le Maroc semble moins performant en termes de pratiques démocratiques. Il arrive quinzième du classement, devancé par l’île Maurice (20e), le Cap-Vert (32e), le Botswana (33e), l’Afrique du Sud (45e), la Tunisie (54e), la Namibie (58e), le Ghana (59e), le Lesotho (64), le Malawi (82e), Madagascar (85e), le Sénégal (86e), le Libéria (90e), la Tanzanie (93e) et le Kenya (95e).

70% (soit 116) des 167 pays auxquels s’intéresse The Economist Intelligence Unit pour observer chaque année l’évolution de la démocratie dans le monde ont connu un déclin en termes de pratiques démocratiques sur l’année 2020, dans le contexte de la pandémie. Ainsi, ce classement montre que le score global mondial a atteint son niveau le plus bas depuis le lancement du rapport en 2006, avec 5,37 sur 10 points. Autre indicateur alarmant, seuls 8,4% de la population mondiale vivent dans une démocratie totale et un tiers sont gouvernés par un régime autoritaire.

The Economist Intelligence Unit note que les mesures de confinement instaurées par les gouvernements, entre autres décisions prises dans le cadre de la gestion de la pandémie, ont conduit à un recul des libertés civiles conséquent en 2020. «La plupart ont conclu que la prévention d’une perte de vie catastrophique justifiait une perte temporaire de liberté», indique le think tank britannique. En témoigne le statut de la France, qui est passé pour la première fois dans ce classement de «démocratie parfaite» à «démocratie défectueuse», à cause des couvre-feux nationaux.

Taiwan s’est distingué en tirant bien son épingle du jeu et en gagnant 20 places (de 31e à 11e) d’un coup, passant ainsi au statut de «démocratie totale». Dans le pays, l’année 2020 a été marquée par des élections en janvier, avec un taux de participation important, notamment chez les jeunes, montrant ainsi «la résilience de sa démocratie».

Au niveau global, la première place reste occupée par un pays nordique, à savoir la Norvège, suivie de l’Islande, de la Suède, de la Nouvelle-Zélande et du Canada qui termine cinquième. Pour sa part, la fin du classement est bouclée par la Corée du nord qui arrive dernière, précédée par la République démocratique Congo, la République centrafricaine, la Syrie puis le Tchad.