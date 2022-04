Au MEN, le dialogue social piétine : Un secteur miné par les promesses et les dérapages…

La coordination des enseignants « contractuels » n’hésite pas à expliquer l’embarras dans lequel l’Exécutif se retrouve. Le « silence » adopté par le MEN est imputable au fait que le ministère n’a pas de réponse ou de solution concrète à apporter à ce dossier. D’où le recours des enseignants, ferrés par les fameux contrats auprès des AREF, aux grèves perlées qui perturbent le déroulement des années scolaires.

Chakib Benmoussa qui a souligné, en recevant les syndicats les plus représentatifs, que son département entend réviser les statuts des enseignements. Mais rien de concret n’a été avancé sur le dossier des « contractuels » dont la principale revendication reste liée à leur intégration à la fonction publique. Pour la coordination de cette catégorie d’enseignants, l’esprit d’ouverture dont elle fait preuve pour dépasser les points clivants n’a pas été récompensé en retour. Et si le MEN assure que c’est la coordination qui rejette le dialogue, affirmation taclée par les enseignants contractuels, c’est pour fuir ses responsabilités…

Au sujet de la réforme du statut des fonctionnaires de l’Éducation nationale, le débat est aujourd’hui d’actualité. Le département de Chakib Benmoussa et les syndicats les plus représentatifs du secteur ont signé un accord le 7 mars qui consiste en la révision du statut actuel des fonctionnaires du ministère de l’Éducation nationale et la création d’un statut motivant et unifié qui englobe l’ensemble des catégories du système éducatif. Mais la coordination des enseignants contractuels a exprimé son refus de ce statut qui remet en cause nombre d’acquis arrachés de haute lutte par la famille des enseignants.

Autant dire que le dialogue de sourds persiste dans le secteur de l’enseignement, clé de voûte pour tout développement. C. Benmoussa qui a piloté les consultations autour du Nouveau modèle de développement ne saurait l’ignorer. Lui qui reste convaincu qu’il n’y a de développement que d’hommes…