Au Mexique, un juge exécuté chez lui

Le juge Uriel Villegas Ortiz traitait d’affaires sensibles comme le trafic de drogues, le vol de carburant et le blanchiment d’argent. Il avait notamment enquêté sur le cartel Jalisco Nueva Generacion, peut-être le cartel le plus puissant du Mexique actuellement. « Il est mort en faisant son travail », a indiqué Olga Sanchez Cordero, ministre de l’Intérieur et ancienne juge.

Le président Lopez Obrador a condamné un crime « atroce » et promis que les coupables seraient sévèrement punis dans un pays où moins d’un délit sur dix est résolu. L’horreur de cet assassinat, orchestré certainement par le crime organisé, qui défie ainsi ouvertement les autorités, a effaré le Mexique. Le chef de l’État a affirmé qu’il ne se laisserait pas intimider par la violence, ajoutant que la sécurité serait renforcée autour des fonctionnaires de la justice. Plus d’une centaine sont déjà sous protection.

La société civile appelle à la résolution rapide de ce crime, car si un assassinat de cette importance restait impuni, comme le souligne la journaliste mexicaine Denise Maerker, quel juge oserait encore prendre le risque de prononcer une sentence qui desserve le crime organisé ?