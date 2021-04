Au parlement, les élus s’étripent: Le panier de la discorde

Ce politique en vue de la formation que dirige Aziz Akhannouch a également critiqué le secrétaire général du Parti de l’authenticité et de la modernité (PAM), Abdellatif Ouahbi, premier acteur politique à dénoncer les liens entre la Fondation Joud et le RNI. Pour M. Baitas, «Ouahbi était le premier à appeler les membres de son parti à aider et se montrer solidaire». «Qu’est-ce qui a changé ? Car inclure une association civile opérant selon la loi à des fins politiques est vraiment malheureux et miséreux», dénonce-t-il.

Sa réaction a provoqué l’ire du groupe parlementaire du PJD qui a mandaté Driss El Azami El Idrissi pour répondre à M. Batias. Ce qui se passe «est un changement dangereux sur la scène politique et électorale marocaine», a souligné ce cador du PJD qui a martelé que «les 17 milliards dont nous parlions commencent à apparaître», en allusion à la polémique du rapport de la mission d’information parlementaire sur les carburants et la décompensation, sorti en 2018.

«Le soutien direct aux citoyens et la protection sociale doivent être institutionnels», a-t-il dit, jurant que «les Marocains veulent une protection sociale, un soutien direct, un soutien aux veuves, une facilitation et une augmentation bourses d’études, le tout par la loi et les institutions».

L’élu et ancien ministre PJD a invité les élus à prendre note des «directives» reçues par les militants du RNI, en ajoutant que «leurs parts des paniers ramadanesques varient en fonction du nombre d’électeurs ramenés». Il a conclu en affirmant à nouveau qu’il s’agit d’un «virage dangereux et un scandale politique au Maroc qui nécessite des excuses».

Il est à rappeler que le Parti de l’Istiqlal et le PPS ont emboité le pas au PAM, en critiquant les actions menées par la Fondation Joud, proche du RNI, surtout durant le mois de Ramadan.

La polémique sur ladite fondation a permis d’exhumer le projet de loi 18.18 relatif à «l’organisation des appels à la générosité publique et la distribution d’aides à des fins caritatives ». A l’exception des élus du RNI, députés de la majorité et de l’opposition, ont attiré l’attention sur le retard pris dans l’examen du texte gouvernemental, et ce depuis son adoption le 1er novembre 2018 par l’actuel Exécutif. Ils ont exhorté le gouvernement à accélérer la procédure de son approbation afin de mettre un terme à l’instrumentalisation de la pauvreté des Marocains à des fins politiciennes, d’autant que le pays se prépare à entamer cette année un long processus électoral.

Pour rappel, l’initiative législative avait été saluée en son temps par l’ensemble de la classe politique, d’autant que le cadre juridique, en place (la loi 004-71, promulguée le 12 octobre 1971 et le décret n°2-04-970, publié au Bulletin officiel du 4 août 2005), a montré ses limites.

Sa présentation par le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftite, était une réponse à une instruction royale. En effet, suite à la bousculade tragique survenue en novembre 2017 lors de la distribution d’aides alimentaires au niveau de la commune de Sidi Boulaalam (province d’Essaouira), le souverain avait ordonné au chef du gouvernement que «toutes les mesures juridiques nécessaires soient prises pour encadrer strictement les opérations d’appel à la générosité publique et de distribution d’aides aux populations démunies».

Presque une année après ce drame au lourd bilan de 15 morts et une dizaine de blessés, le gouvernement avait annoncé l’adoption du projet de loi 18.18. Depuis, son examen et son adoption piétinent. …