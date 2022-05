Au rendez-vous de Marrakech : Appuis multiples au plan marocain pour le Sahara :

Lors des entretiens bilatéraux tenus avec les ministres des Affaires étrangères participant à la conférence, le chef de la diplomatie marocaine, a discuté des développements du dossier du Sahara, notamment l’initiative d’autonomie marocaine proposée en 2007.

« Plusieurs délégations diplomatiques ont annoncé pour la première fois leur soutien à l’initiative d’autonomie, dont les Pays-Bas, tandis que d’autres délégations ont renouvelé leur soutien à l’initiative, dont la Serbie, l’Italie, la Hongrie, la Slovaquie, l’Espagne, le Bahreïn, le Koweït, la Guinée et la Centrafrique, et la liste est longue », a affirmé en ce sens, Nasser Bourita.

En effet, pour la première fois, les Pays-Bas ont apporté leur soutien au Maroc dans la défense de son intégrité territoriale et contre le séparatisme en considérant le plan d’autonomie comme « une contribution sérieuse et crédible au processus politique mené par l’ONU » pour trouver une solution à la question du Sahara.

Par cette nouvelle position, exprimée dans le communiqué conjoint publié à l’issue des entretiens menés avec Wopke Hoekstra, chef de la diplomatie néerlandaise, les Pays-Bas viennent s’inscrire dans la dynamique internationale de soutien au plan d’autonomie marocain visant à mettre un terme à près de 50 ans d’un conflit monté de toutes pièces par l’Algérie.

Bogdan Aurescu, ministre roumain des Affaires Etrangères, a également saisi l’occasion pour réaffirmer le soutien de son pays aux efforts menés sous les auspices exclusifs des Nations Unies, en vue de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable à la question du Sahara, basée sur la notion de compromis, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies.

La Hongrie a rappelé, de son côté, que la politique souveraine du Maroc jouit de l’estime de la Hongrie qui appuie Rabat dans l’ensemble de ses initiatives, a rappelé Péter Szijjártó, chef de la diplomatie hongroise, faisant remarquer que son pays a toujours défendu les intérêts du Maroc au sein de l’Union européenne. La Hongrie avait déjà exprimé son soutien à l’initiative marocaine d’autonomie. La Serbie, également a réitéré, son appui au plan d’autonomie, sous souveraineté marocaine, comme une solution sérieuse et crédible à la question du Sahara. Nikola Selaković, chef de la diplomatie serbe, l’a exprimé dans le communiqué conjoint publié à l’issue des entretiens avec les responsables marocains. Ce dernier a salué les efforts diplomatiques et politiques déployés par le Maroc en vue de parvenir à une solution réaliste, pragmatique et durable à la question du Sahara, dans un esprit de réalisme et de compromis et conformément aux résolutions des Nations-Unies.

Représentée par son chef de la diplomatie, José Manuel Albares l’Espagne, a également souhaité réaffirmer officiellement, en présence de N.Bourita, lors d’une conférence de presse conjointe, sa nouvelle position concernant le dossier du Sahara. Madrid considère « la proposition marocaine d’autonomie comme la base la plus sérieuse, crédible et réaliste pour parvenir à une solution mutuellement acceptable dans le cadre des Nations unies », a dit Albares.

A cette occasion, le chef de la diplomatie marocaine a rappelé que « les pays désireux de résoudre le conflit du Sahara sont tenus de s’engager dans le cadre de l’initiative d’autonomie comme seule solution possible à la question du Sahara afin de mettre fin aux souffrances des détenus des camps de Tindouf « , qui se trouvent captifs depuis de nombreuses décennies. Cette position est conforme à celles de nombreux pays européens, arabes et africains sur la question du Sahara marocain, a-t-il souligné, comme la France, l’Allemagne, mais aussi les Etats-Unis.