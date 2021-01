Au Yémen, la situation est aussi chaotique que dramatique

Le site d’information yéménite a précisé que le bateau devait livrer des armes et des munitions aux forces saoudiennes qui ont remplacé les effectifs émiratis sur la côte ouest du Yémen. Ces dernières se sont retirées de la côte ouest du Yémen sans « préavis » ni annonce explicative, suite à l’escalade des tensions entre Riyad et Abou Dhabi au sujet d’une réconciliation avec le Qatar.

Par ailleurs, le Bureau des affaires humanitaires au Yémen a mis en garde contre une catastrophe humanitaire à Hodeïda et sur la côte ouest du Yémen. Selon ce bureau, les groupes pro-saoudiens visent intentionnellement les civils et les zones d’habitation dans les régions contrôlées par le gouvernement yéménite installé à Sanaa et par Ansarullah.

Ces offensives ont privé d’habitat quelque 120 familles yéménites rien qu’en une semaine et ont fait des dizaines de morts et de blessés. Les atrocités qui ont été commises après le déploiement des forces saoudiennes à Mocha ont fait réagir le porte-parole du secrétaire général des Nations unies, Stéphane Dujarric qui a tiré la sonnette d’alarme quant à l’escalade de violences sur la côte ouest du Yémen. Il a dit également qu’une crise humanitaire pourrait bien surgir de nouveau.

Par ailleurs, au moins 150 membres des forces soutenues par l’Arabie saoudite ont fait défection pour rejoindre les rangs d’Ansarullah. La coalition dirigée par l’Arabie saoudite et ses alliés battent en retraite dans le centre du Yémen. Selon des sources yéménites, les combattants qui ont fait défection étaient des membres de la soi-disant 6e Brigade dirigée par Tariq Saleh, dont des unités sont déployées dans certaines zones proches de Hodeïda.