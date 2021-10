Auto Hall : Autocaz aux petits soins des clients

Vous souhaitez vendre votre voiture ? Peu importe la raison, Autocaz l’achète au meilleur prix garanti et sans avoir à en acheter une autre. Cette avancée de la filiale Auto Hall Occasion dans la transformation du marché des voitures d’occasion entend répondre aux nouvelles attentes des clients toujours plus réceptifs à des solutions alliant simplicité, praticité et rapidité.

Pour Jamal Eddouhbani, Directeur Général du Groupe Auto Hall, « avec ce Pôle dédié expressément à l’achat, la reprise et la vente des véhicules d’occasion, le Groupe Auto Hall ambitionne d’offrir un large choix au consommateur marocain. Le Groupe se montre très réactif aux besoins du marché en proposant des solutions innovantes qui fluidifient le parcours de l’automobiliste. La filiale Autocaz prend en charge toutes les demandes des clients, qu’il s’agisse de l’expertise technique gratuite, de la vente des voitures d’occasion, de la reprise en échange d’un modèle neuf des marques distribuées par Auto Hall, voire même de la reprise sèche, c’est-à-dire sans aucune obligation d’achat d’une nouvelle voiture ».

De son côté Sanaâ Zagouri, Directrice du Pôle Auto Hall Occasion, affirme que «le marché automobile de l’occasion se maintient et observe une augmentation constante depuis plusieurs années. Ceci est dû principalement aux prix attractifs proposés sur ce marché. Et Autocaz ne fait pas exception à cet égard. Cette initiative a connu un franc succès à quelques mois du lancement de la filiale. Dès lors, les clients se rendent à la succursale Auto Hall la plus proche pour expertiser gratuitement leurs véhicules ou bien demandent le nouveau service d’expertise gratuite à domicile assuré par nos experts techniques. Ensuite, nous fixons un prix de rachat en phase avec la valeur du marché et le client reçoit son virement bancaire sous 24 heures après la finalisation de la procédure de mutation. La vocation d’Autocaz est d’offrir l’expérience client la plus fluide et la plus agréable possible en évitant toute perte significative de temps au moment de la revente classique entre les particuliers ».

Consciente que le délai de paiement reste un critère important dans la vente d’une voiture, la marque Autocaz s’engage à débloquer l’intégralité du montant du véhicule immédiatement après la finalisation de la procédure de mutation, soit sous 24 heures.

Pour accompagner cette dynamique et fluidifier le parcours du client, Autocaz propose un processus parfaitement optimisé. Aujourd’hui, le client vendeur peut demander le service d’expertise gratuite à domicile comme il peut se diriger vers l’une des 50 succursales du réseau d’AutoHall afin de réaliser l’expertise technique gratuitement. Après l’étude du rapport d’expertise, une offre de prix sera communiquée au client potentiel. Ce dernier aura le choix de vendre sa voiture directement à Autocaz, sans obligation d’achat en contrepartie, ou d’échanger son véhicule contre une voiture neuve de n’importe quelle marque distribuée par le groupe Auto Hall.

Autocaz est née pour répondre à un besoin réel à travers une offre complète. L’objectif est de débusquer les failles inquiétantes du marché de voitures d’occasion. En effet, la filiale jouit de l’expertise du groupe Auto Hall pour rendre l’expérience d’achat, de reprise et de vente de voitures d’occasion plus simple, rapide et sûre. Pour les clients désirant vendre leurs voitures, la transaction se fait en un clin d’œil, le paiement est exécuté en 24 heures et sans obligation d’achat de voiture neuve