Auto Hall : Autocaz s’étend et s’implante à Fès

Ce nouveau point de vente répond parfaitement aux standards d’aménagement extérieur et intérieur récemment dévoilés lors de l’ouverture du Mégastore de Marrakech en mai 2022. « Fondée en avril 2021, Auto Hall Occasion s’impose comme une référence et assoit son positionnement de leader du marché des véhicules d’occasion en développant son réseau aussi rapidement. De ce fait, la marque continue son déploiement avec sa présence sur les principales grandes villes du Maroc, notamment Casablanca, Marrakech et Fès et poursuit son objectif de porter un regard neuf sur l’occasion en vue de défier toute concurrence. En outre, à travers cette conquête de nouvelles parts du marché, le Groupe favorise l’attractivité et le développement économique de la région. », affirme Jamal Eddouhbani, Directeur Général du Groupe Auto Hall.

« Pour accompagner la croissance de la filiale Auto Hall Occasion, Autocaz inaugure ce nouveau Mégastore à la hauteur de ses ambitions. Notre équipe à Fès dispose désormais de locaux très spacieux et raffinés qui rendront l’expérience des visiteurs encore plus délectable. En effet, Autocaz a eu un écho très positif auprès des automobilistes marocains, ce qui pousse nos équipes à exceller et à répondre aux attentes de nos clients afin d’assurer la prospérité de la marque. Et cela commence par le renforcement du lien de proximité avec la population », explique Sanaâ Zagouri, Directrice du Pôle Occasion du Groupe Auto Hall. Et comme pour Casablanca et Marrakech, les clients de la région de Fès bénéficient aussi du nouveau service de l’intermédiation de confiance entre les particuliers vendeurs et acheteurs des véhicules d’occasion multimarque.

Autocaz s’occupe de toutes les démarches et garantit la fiabilité des modèles proposés à la vente ainsi que de la transparence de la transaction. D’ailleurs, elle se rémunère au taux le plus compétitif du marché. La marque souligne ainsi son ambition de rester leader du marché marocain des véhicules d’occasion en profitant d’un savoir-faire de plus de 100 ans du Groupe Auto Hall et en restant à l’écoute permanente de ses clients.