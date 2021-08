Automobile : Le Maroc destiné à devenir le hub « le plus compétitif »

Fort d’une base automobile en pleine croissance ainsi que de sa proximité et son accès facile au marché européen, le Royaume attire davantage de constructeurs et de fournisseurs automobiles pour s’y installer, souligne la publication dans un dossier consacré au secteur automobile national.

Pour les rédacteurs de ce dernier, l’industrie automobile marocaine connaît une croissance régulière et les experts prédisent que le pays aura la capacité de produire un million de voitures à court terme. Le Maroc a été désigné comme leader de l’industrie automobile en Afrique, devant l’Afrique du Sud et l’Égypte. Le Royaume devrait également dépasser “bientôt” l’Italie dans la production de véhicules, ajoute la même source.

Le Royaume est le premier constructeur de voitures particulières en Afrique, rappelle AI, notant qu’en 2019, l’industrie automobile nationale comptait plus de 250 entreprises, créant plus de 220.000 emplois directs avec un taux d’insertion locale de 60% et une capacité installée de 700.000 véhicules. Aujourd’hui, l’industrie est structurée en écosystèmes “efficaces” comprenant le câblage, le métal et l’emboutissage, la batterie, les pièces d’intérieur et de siège de véhicule, le moteur et la transmission, couvrant toute la chaîne de valeur.