Autonomisation des femmes: Les Américains s’impliquent… 

Cette réunion qui s’inscrit dans le cadre de « L’Initiative d’Autonomisation par le Commerce » a pour objectif de discuter du commerce et de l’entrepreneuriat et encourager la prospérité par un engagement commercial mutuellement avantageux, indique un communiqué du Consulat Général des Etats-Unis à Casablanca.

Les panélistes ont partagé des perspectives sur l’entrepreneuriat féminin, les opportunités commerciales au Maroc et le potentiel des relations d’affaires entre les entreprises dirigées par des femmes aux Etats-Unis et au Maroc. « Cette discussion autour d’un café au Maroc reflète la haute priorité que la mission diplomatique des Etats-Unis au Maroc accorde non seulement aux relations commerciales entre les Etats-Unis et le Maroc, mais aussi à l’importance de trouver des opportunités économiques dans tous les secteurs, y compris pour les femmes entrepreneures dynamiques du Maroc », indique la même source.

Ce programme fait suite à la récente visite virtuelle de la Sous-secrétaire adjointe Richardson au Maroc, qui a eu lieu du 16 au 18 mars dernier. Au cours de sa visite virtuelle, la responsable a participé à des réunions productives avec des entrepreneurs marocains et des représentants du gouvernement marocain relevant du ministère des Transports, de l’Equipement, de la Logistique et de l’Eau et de l’Office National de l’Eau et de l’Électricité. Le panel comprenait les femmes entrepreneures marocaines, à savoir Laila Berchane, Cofondatrice de Play Academy, Meriam Bessa, Fondatrice d’Atelier Digital, et Khouloud Abejja, Directrice de la Transformation Numérique à l’Agence marocaine de Développement Numérique.

Cette réunion s’inscrit dans le cadre de la série de cafés-causeries de l’Initiative d’Autonomisation par le Commerce que Richardson organise avec des femmes entrepreneures dans de nombreux pays de la région, dont le Kenya, l’Ethiopie, et le Maroc.

La série de cafés-causeries culminera par un événement multirégional à Dubaï en collaboration avec Trade Winds Dubai, en mars 2022, avec des activités coïncidant avec la Journée internationale de la femme 2022. Étant donné que Casablanca est le centre économique du Maroc, le Service du Commerce Extérieur du Consulat des Etats-Unis à Casablanca s’emploie à promouvoir les nombreux avantages du commerce entre les deux pays.

Le Maroc et les Etats-Unis d’Amérique ont signé en 2004 un accord de libre-échange qui est entré en vigueur il y a 15 ans. Depuis, les exportations du Maroc vers les Etats-Unis ont augmenté de plus de 200%. L’ALE avec les Etats-Unis, ainsi que l’amélioration constante de l’environnement des affaires au Maroc, contribuent aux efforts du Maroc visant à devenir « la porte d’entrée de l’Afrique ».