Autonomisation des femmes : L’Exécutif coopère avec l’ONU

L.Rhioui a présenté, lors de cette réunion, les principaux programmes et axes de coopération entre le gouvernement marocain et le système des nations unies en matière d’institutionnalisation du genre et de l’autonomisation des femmes, notant à cet égard les principales mesures adoptées pour mettre en œuvre ce programme, selon la même source.

Elle a en outre affirmé que le ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi est un axe fondamental dans le travail du système des nations unies qui concerne la femme, saluant le partenariat avec les deux parties.

Y. Sekkouri a exposé, pour sa part, les diverses stratégies et programmes gouvernementaux relevant de son département, précisant que le travail des femmes, qu’elles soient salariées et non salariées, est considéré comme une des priorité du gouvernement durant son mandat 2021-2026. Il a également relevé que le gouvernement a mis en place une feuille de route pour les programmes structurants dans le domaine de l’emploi et la création des entreprises, des programmes importants nécessitant la convergence des politiques publiques, a-t-il dit. Un aperçu des différents projets relatifs au développement économique et social lancés a été donné à cette occasion assurant que ces projets auront un impact positif en matière d’offre d’emploi et de créations d’entreprises.

Le ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences veille à adapter ces programmes pour soutenir l’autonomisation des femmes et les faire bénéficier de ces programmes, a affirmé Y. Sekkouri.