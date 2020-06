L’armée algérienne n’est plus à une démonstration de force près. A moins d’une semaine d’intervalle, succédant aux manœuvres à balles réelles menées à In Amenas, près de la frontière avec la Libye, l’Armée nationale populaire (ANP) vient d’exécuter des exercices du même type à Béchar, près de la frontière avec le Maroc, indique une note du MDN.

«En exécution de l’instruction annuelle de préparation au combat au titre de l’exercice 2019/2020, […] un exercice tactique avec tirs réels intitulé « Radaa 2020 » (Dissuasion 2020) au niveau du champ de tirs et de manœuvres [de Béchar, ndlr] a été effectué par des unités de la 40e division d’infanterie mécanisée, appuyées par des unités aériennes composées d’aéronefs et d’hélicoptères», indique le document. Ne manquent à l’appel que les manœuvres navales !

L’Armée nationale populaire (ANP) a procédé le 4 juin aux manœuvres «Volcan 2020» avec des munitions réelles près de la frontière avec la Libye, rapporte un communiqué de MDN. Des exercices organisés sous le thème «Brigade blindée en contre-attaque et poursuite de l’ennemi au fond du territoire hostile», poursuit le MDN qui précise qu’ils ont eu lieu à In Amenas, dans le sud-est de l’Algérie. Ces opérations ont été menées par la 41e division blindée avec l’appui aérien d’avions et d’hélicoptères.

Pour traditionnels qu’ils soient, ces exercices interviennent à l’heure où l’ANP que dirige Said Chengriha, successeur d’Ahmed Gaid Salah, mais sans les mêmes attributions, ne s’est toujours pas relevée des purges qui l’ont secoué au cours de ces derniers mois marqués par le Hirak populaire algérien. Nombre d’officiers supérieurs ont été soit écartés du circuit, soit jetés en prison pour trafic d’influence et autres turpitudes liées aux mafias et à leurs basses besognes couvertes par le système.

Selon des analystes, la multiplication des démonstrations de force traduirait un déficit patent en terme de confiance en les capacités de cette armée, vérmoulue par l’affairisme et déchirée par les luttes intestines. Via ces manœuvres, l’ANP cherche à véhiculer auprès de l’opinion une image d’un corps fort et soudé capable de projeter une véritables puissance dissuasive. D’autres observateurs n’hésitent pas à y voir un appel du pied de ce pilier du système algérien aux puissances internationales qui ont les yeux braqués sur une zone désormais sensible, voire même brûlante au regard du chaos libyen et ses répercussions sur le vaste espace sahélo-saharien. En suggérant la prédisposition de la nouvelle Algérie qui, sous Abdelmajid Tebboune, à prêter main forte aux alliés et partenaires pour contribuer à pacifier la région.

Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que la nouvelle Constitution offre désormais à l’ANP la possibilité de se projeter au-delà des frontières algériennes. Ainsi, les articles 30 et 95 de la nouvelle Constitution ouvrent la voie à la participation de l’armée algérienne aux opérations de maintien de la paix sous l’égide de l’Onu, de l’Union africaine (UA) et de la Ligue des États arabes. Pour peu que l’aval du Président de la République, chef suprême des Forces armées, soit de la partie et que le feu vert du Parlement avec ses deux chambres soit accordé par les deux tiers des représentants. Mais pas que… La loi suprême algérienne devant être amendée autorise, en effet, l’armée algérienne à opérer à l’étranger sous le couvert de la «nécessité impérieuse pour la sécurité et la défense nationale». En d’autres termes, la couverture légale de l’interventionnisme de l’ANP se trouve dès lors consacré par des textes assez élastiques.