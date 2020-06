Aux origines de « Black Lives Matter »... 

Mais ce n’est qu’un an plus tard, à la mort d’Eric Garner à New York et de Mickael Brown à Ferguson que le mouvement prend de l’ampleur. Le slogan « Black Lives Matter » devient synonyme de lutte contre les violences policières et de racisme institutionnel.

« Black Lives Matter » dispose d’un site internet et d’une importante présence sur les réseaux sociaux. Mais si les trois fondatrices jouent encore des rôles importants, le mouvement n’a officiellement pas de président ou de représentant unique. Il se définit plus comme une plate-forme qui s’appuie sur des centaines d’associations et d’organisations locales.

Les récentes manifestations ont montré que le « BLM », comme certains l’appellent, est devenu en quelques années une véritable force aux États-Unis. Ses militants ne se cantonnent plus dans la seule la lutte contre les violences policières mais mènent aussi des actions plus globales pour la communauté noire : de meilleures conditions de vie, une meilleure prise en charge de santé, une meilleure éducation…

Dimanche, le groupe musical K-Pop BTS a annoncé un don d’un million de dollars pour soutenir le mouvement. Les fonds reçus d’artistes comme le groupe sud-coréen devraient notamment servir à financer des actions menées auprès des mairies et des gouvernements locaux, ainsi que des programmes en faveur de la communauté noire.