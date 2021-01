Aux USA, déjà 25 millions d’affections au coronavirus

L’université Johns Hopkins, qui fait référence, a comptabilisé dans la matinée 25.003.695 personnes infectées. Plus de 417.000 personnes ont en outre succombé au Covid-19 dans le pays, selon la même source. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché au monde en valeur absolue par la pandémie.

Après un pic de l’épidémie le 12 janvier, la moyenne hebdomadaire des nouveaux cas commence à baisser, selon les données du Covid Tracking Project. Le bilan des morts suit la même trajectoire.

Les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), la principale agence fédérale de santé publique des Etats-Unis, s’attendent désormais à ce qu’entre 465.000 et 508.000 Américains soient décédés du Covid-19 d’ici le 13 février. Dans ce contexte, Joe Biden a fait de la lutte contre la pandémie la priorité la plus urgente de son mandat. Son administration a dévoilé jeudi une feuille de route détaillée pour lutter contre le Covid-19 en augmentant vaccinations et dépistages. Elle souhaite aussi demander 1.900 milliards de fonds au Congrès, qui incluent 20 milliards pour les vaccins et 50 milliards pour les tests.

Le démocrate s’est engagé à ce que 100 millions de doses du vaccin contre le coronavirus soient injectées lors des 100 premiers jours de son mandat. Le pays s’accroche aussi à l’espoir de l’autorisation de nouveaux vaccins dans les prochaines semaines, dont celui de Johnson & Johnson, qui ne nécessite qu’une seule dose.