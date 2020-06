Aux USA, il pleut aussi des particules plastique… 

Pas moins de 1 000 tonnes de particules de plastique arrivaient chaque année dans les parcs nationaux et les zones naturelles américaines, dévoile le rapport publié vendredi par la revue Science. Les chercheurs ont été surpris par l’ampleur de leurs découvertes dans des espaces qu’ils estimaient protégés. Et pour éviter toute erreur, ils ont recommencé les calculs à plusieurs reprises. Mais, la réalité est tétue.

Leurs relevés ont été réalisés dans 11 parcs et espaces naturels nationaux US. Et, à chaque fois, ces tonnes de particules sont présentes. Une situation qui semble indépendante de la météo. En effet, si les plus grosses particules tombent avec la pluie ou la neige, les plus fines arrivent par temps sec. Seule différence, les premières viendraient des environs, alors que les secondes peuvent venir de très loin et même d’autres pays. En revanche, les visiteurs des parcs n’auraient eux qu’un impact minime, selon les échantillons analysés. Selon les chercheurs, ces particules de plastique seraient pour la plupart des « microfibres synthétiques utilisées pour fabriquer des vêtements ».

Les chercheurs ayant produit l’étude s’inquiètent notamment de l’impact sanitaire surtout que plusieurs recherches avaient signalé que l’être humain ingère déjà des dizaines de milliers de microparticules de plastique chaque année. Un risque amené à s’amplifier alors que « 11 milliards de tonnes de plastiques s’accumuleront dans l’environnement d’ici à 2025 ». « Il n’existe ni coin ni recoin sur la surface de la Terre sans microplastique », regrette Janice Brahney, scientifique à la tête de l’étude publiée dans Science. Une réponse à peine voilée aux chercheurs de l’université du Colorado qui se montraient plus optimistes en soulignant que l’océan Austral serait «l’un des rares endroits sur Terre» encore vierge de toute particule aérosol d’origine humaine.