Avec le «Caesar Act», Washington veut affamer la Syrie et le Liban

Les stratèges US ne lâchent pas prise dès lors qu’il s’agit pour eux de voler au secours de l’entité sioniste. Ainsi, excipant d’un rapprochement libano-syrien, l’entrée en vigueur de la loi inique qui sanctionne la Syrie et tous ceux qui entendent commercer avec ce pays , devrait faciliter l’aboutissement des pressions exercées aujourd’hui sur Beyrouth, au bord de l’asphyxie économico-financière.

Mais les Américains n’ignorent pas qu’en poussant le bouchon trop loin, le Caesar Act pourrait se retourner contre eux et favoriser l’émergence de nouvelles alliances à l’échelle régionale. Si le Liban cherche aujourd’hui à arracher des crédits auprès du FMI et de la Banque Mondiale, en attendant une hypothétique résurgence du Plan Cèdre, porté par la France et les pétromonarchies, rien ne l’empêche de sonder les pistes de rechange.

C’est la raison pour laquelle le Président libanais a mandaté le patron des services de renseignement à faire des sauts aussi bien à Bagdad qu’à Damas où il s’est entretenu avec les responsables irakiens et syriens. Objectif, préparer les conditions à une relance de la coopération régionale.

A Beyrouth, des alternatives sont promues par nombre d’observateurs avertis quant à la capacité du Liban à rejeter le diktat US qui s’exprime, bien évidemment, via les négociations avec les institutions financières internationales. En cas d’échec de ces négociations, les Libanais n’auront d’autres choix que de se tourner vers les partenaires de poids qui restent disposés à apporter leur soutien au pays du Cèdre.

La Russie, la Chine et l’Iran avaient effectivement offert leur aide à Beyrouth. Mais il faut croire que les responsables libanais qui souffraient d’un strabisme pro-occidental aiguë ont décliné pareilles perspectives. De peur de tomber sous le coup des sanctions… Sauf que l’enjeu est aujourd’hui d’une autre nature.

L’aide qui serait éventuellement accordée aux Libanais ne leur permettrait pas de se sortir de la crise actuelle qui promet d’autres explosions sociales plus fortes. Tout au plus consentira-t-on à empêcher le Liban de couler corps et biens… Pour mieux le prédisposer à accepter les condition d’une reddition totale face à la pax americana.

Mais que suggère le Caesar Act ? Toute entreprise internationale qui investit dans les secteurs de l’énergie, de l’aviation, de la construction ou de l’ingénierie en Syrie, ainsi que toute personne traitant financièrement avec le régime seront en effet visées par ce « Caesar Syria Civilian Protection Act », en référence au nom de code de l’ex-photographe de la police militaire syrienne César, qui a fui la Syrie en 2013, emportant 55 000 photographies de corps présumés torturés.

Le 17 juin, un premier groupe de sanctions visera des personnes et des compagnies, qui seront probablement syriennes, et la liste n’inclura pas de noms libanais, poursuit l’activiste. Mais durant l’été, une autre salve de sanctions seront annoncées par les États-Unis en trois ou quatre étapes en y incluant des personnalités ou entités libanaises ou installées au Liban.

L’objectif étant de faire un écho très fort à la capacité de nuisance de la loi US. Ces sanctions toucheront aussi bien des personnalités ou hommes d’affaires syriens installés au Liban et traitant avec le régime que des compagnies libanaises commerçant avec ces entreprises, de même que toutes les personnes ou entités libanaises apportant une aide quelconque au régime syrien, par exemple en vendant du mazout, dont le trafic avec la Syrie est monnaie courante.Les fonds des personnalités liées au régime syrien dans les banques libanaises pourraient également être affectés. On évalue les avoirs de Syriens dans les banques libanaises à près de vingt milliards de dollars…

Cela sans parler des succursales des banques libanaises en Syrie. Plus, e le gouvernement libanais pourrait être sanctionné s’il recommençait à acheter de l’électricité à la Syrie, comme il l’a fait au cours des années précédentes.

L’Objectif visé par Washington consiste à obtenir de la Syrie ce que ses campagnes militaires n’ont pas réussi à arracher. Damas ne se laissera certainement pas faire. La Russie comme la Chine dénoncent dans un bel ensemble les sanctions US qui les touchent. Et n’hésitent pas à les contourner. Comme l’a d’ailleurs fait savoir, haut et fort, l’Iran qui vient d’envoyer pas moins de cinq tankers au Venezuela et quatre autres en Chine. Quant au Liban qui a cru pour un certain temps qu’il pouvait tirer sa force de sa faiblesse (face à Israël), il se rend vite à l’évidence qu’il est temps de changer le fusil d’épaule.