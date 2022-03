AVIS-Locafinance : L’offre de location aux entreprises s’élargit aux 2 roues électriques

Pour assurer une satisfaction maximale de sa clientèle, tout en s’inscrivant en droite ligne avec les grandes orientations du Royaume en faveur des énergies renouvelables, AVIS-Locafinance se positionne depuis plus de 4 ans en tant qu’expert et leader des nouvelles mobilités, en disposant de la plus grande flotte de deux-roues électriques en Location Longue Durée (LLD).

Le Groupe capitalise ainsi sur l’essor sans précédent que connaissent les solutions de mobilité électrique à travers le monde, et fait découvrir à ses clients les avantages significatifs qu’elles représentent en termes de coût et de fiabilité au quotidien, de réduction des nuisances sonores dans l’espace urbain, mais aussi et surtout, de réduction de l’empreinte carbone et de préservation de la qualité de l’air. Il s’inscrit ainsi directement dans la stratégie nationale en faveur des énergies vertes, qui vise à promouvoir les solutions de mobilité électrique, et à réduire la dépendance aux énergies fossiles. Pour cela, le choix s’est porté sur la constitution d’une flotte de scooters électriques de marque Takado, avec deux modèles disponibles permettant de répondre à des besoins spécifiques : le e-Sporty, conçue pour des déplacements en ville et des longs trajets, et la e-Delivery, équipée pour le transport de colis et bagages, et venant en réponse directe au développement important de la vente à distance et à la multiplication des flottes spécialisées au Maroc.

Fabriquées par le géant chinois SUNRA (troisième producteur mondial de deux-roues électriques avec une capacité de 2 millions d’unités par an), les scooters électriques Takado disposent d’une homologation européenne et sont reconnues pour la qualité éprouvée de leurs batteries au lithium, dont l’autonomie permet d’atteindre des distances quotidiennes de l’ordre de 100 km, et dont la durée de vie permet de tenir plus de 1500 cycles de recharge, soit 4 ans en utilisation pleine. Ces batteries, légères et portatives, se rechargent pour un coût négligeable (4 dirhams pour une recharge complète du bloc batteries) sur n’importe quelle prise électrique 200 V, permettant de réaliser des économies de l’ordre de 80 à 90% en comparaison avec les deux-roues thermiques, mais aussi de réduire son empreinte carbone annuelle de 90%.

En plus de leur efficience énergétique, les scooters électriques ont fait la preuve, après 4 années de commercialisation, et plusieurs millions de kilomètres parcourus sur tout le territoire et dans toutes les conditions météorologiques, d’une fiabilité à toute épreuve. Ces multiples avantages ont valu à AVIS-Locafinance la confiance de plusieurs grands groupes marocains et internationaux qui roulent depuis des années en scooter Takado constituant aujourd’hui un parc de plusieurs centaines de véhicules électriques.

Pour répondre de façon adéquate aux différentes attentes des professionnels disposant ou souhaitant disposer d’une flotte de deux-roues, le Groupe AVIS-Locafinance propose différentes formules avantageuses en Location longue Durée et à des prix attractifs. De plus, divers accessoires sont également disponibles pour permettre de répondre à des besoins spécifiques, tels que la géolocalisation de la flotte de scooters pour une meilleure maîtrise logistique, différents modèles de Top Case, une batterie ou des chargeurs supplémentaires, … Le Groupe AVIS-Locafinance poursuit ses efforts d’innovation continue, avec de nouveaux produits en cours d’homologation qui arriveront rapidement sur le marché pour répondre aux besoins accrus d’une clientèle en quête de fiabilité, d’économies et de sérénité.