Avocats contre « pass vaccinal » : Ça ne passe pas !

Le ministère de la Justice, la présidence du ministère public et le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ), ont diffusé une circulaire conjointe courant semaine dernière, appelant les juges et les personnes travaillant dans les tribunaux du Royaume, à se soumette à la décision gouvernementale relative à l’imposition du pass vaccinal au niveau des administrations publiques, à partir du lundi 20 décembre. Décision que les avocats ne digèrent toujours pas. D’où des sit-in et des manifestations organisés, entre autres villes, à Casablanca, Marrakech et Rabat.

« L’instauration de l’obligation de présentation d’un pass vaccinal pour accéder aux juridictions, qui est un lieu public des plus nécessaires aux droits des citoyens et leurs intérêts, est de nature à provoquer des tensions sociales, sans oublier l’absence de tout caractère normatif de ladite instauration et sa contradiction avec le droit du justiciable à disposer d’une défense et la nécessité de la continuité des services publics vitaux et à la garantie des services fournis aux usagers », juge le Club des Avocats du Maroc. Lequel recommande l’abandon de cette décision au profit de mesures préventives cohérentes, en mettant en œuvre une véritable concertation avec les organes représentatifs de la profession d’avocat et les associations professionnelles.

Pour cette association, la circulaire diffusée auprès des juridictions et signée par le ministre de la Justice, le président délégué du conseil supérieur du pouvoir judiciaire et le président du ministère public, « ne peut revêtir un caractère exécutoire à l’égard du corps de la défense». Le Club des Avocats du Maroc a apporté son soutien à la position prise par les Barreaux marocains et appelle le ministère de la Justice à «annuler l’imposition du pass vaccinal et de préparer un projet de décret qui énumère de manière succincte claire et précise les mesures légales à respecter lors de la période d’urgence sanitaire».