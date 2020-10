Azelio et Jet Energy s’allient dans le stockage électrique

Azelio et Jet Energy viennent de signer un accord où ils prévoient d’implanter 45 MW de solutions de stockage d’énergie au Maroc et en Afrique francophone d’ici 2025. Avec sa technologie de stockage d’énergie sur une longue durée Azelio compte s’appuyer sur Jet Energy pour déployer cette solution innovante et compétitive sur ces nouveaux marchés avec comme objectif de fournir aux consommateurs de l’énergie fiable et abordable de manière continue.