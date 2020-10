B. al Assad évalue la présence russe en Syrie

«En Syrie, actuellement nous faisons face au terrorisme international et la Russie nous aide à rétablir la sécurité et la stabilité», a déclaré Bachar al-Assad. «Mais après l’élimination du terrorisme, la Russie jouera un autre rôle au niveau mondial en exhortant la communauté internationale et les différents pays à appliquer le droit international», a-t-il ajouté.

Évoquant la situation au Moyen-Orient et dans le reste du monde, le Président Assad a pointé le «déséquilibre entre les différentes puissances dans le système actuel des relations internationales». «La Russie devrait rétablir l’équilibre perdu» depuis la désintégration de l’Union soviétique. Ainsi, pour le chef de l’État syrien, «la présence militaire russe joue un rôle important pas uniquement en Syrie, mais dans le monde entier».

«Par sa présence militaire, la Russie devrait assurer la sécurité et rendre l’ordre mondial plus juste et plus équilibré, bien sûr, si l’Occident abandonne sa politique agressive consistant à utiliser sa puissance militaire pour créer des problèmes dans le monde», a expliqué Bachar el-Assad, soulignant que le monde avait «vivement besoin de l’équilibre» qu’il avait évoqué.

Pour rappel, Sergueï Choïgou, ministre russe de la Défense, avait annoncé mercredi 30 septembre la défaite totale de Daech en Syrie. «L’opération en Syrie a renforcé le prestige de la Russie, son influence internationale et a neutralisé les tentatives des concurrents géopolitiques d’isoler notre pays au plan politique et diplomatique», a annoncé le ministre au journal Krasnaïa Zvezda.