B. Ben Sultan défend Israël contre les agressions des Palestiniens ! 

Lors d’une entretien diffusé par la chaine saoudienne AlArabiya et cité par AlQuds al-Arabi, Bandar Ben Sultan, a critiqué « le bas niveau » des dirigeants de l’Autorité palestinienne qui ont qualifié de « trahison et coup dans le dos » les accords de normalisation entre les Emirats et Bahreïn avec l’entité sioniste. Il a dans ce contexte accusé les Palestiniens de « se comporter avec trahison entre eux-mêmes ». Et de poursuivre : « le fait d’oser de s’en prendre contre les dirigeants du Golfe est inacceptable et intolérable ». Brisant le silence, ce sécuritaire saoudien qui a suivi les circonvolutions du Proche-Orient sur au moins une trentaine d’années assure que « la cause palestinienne souffre de gaspillage et de perte d’opportunités à cause des dirigeants palestiniens ». Ajoutant qu’en dépit de tout cela, « aucun responsable saoudien n’a informé l’opinion publique des agissements des responsables palestiniens, et ce dans le seul intérêt du peuple palestinien».

« Le soutien à la cause palestinienne passe par des positions et des actions, et non par des slogans et surenchères », ajoute cet ancien responsable saoudien qui affirme que «la question palestinienne a toujours été au centre de tous les pourparlers saoudo-américains ». Sans pour autant en préciser ni la teneur, ni les contours. Mais le plus grave dans ces révélations qui ne sont «singulières» que pour les dupes et d’entendre dire, dans la bouche même d’un ancien sécuritaire, que les opérations palestiniennes contre Israël relèvent du registre des «agressions déplorables et inacceptables»