« Netahyahu est en train de provoquer une fracture dans le pays, et j’espère qu’il y mettra bientôt fin », a-t-il affirmé, rapporte la télévision israélienne i24.

Un responsable du Likoud a réagi aux propos du ministre de la Défense en appelant la liste Bleu Blanc dirigée par B. Gantz à cesser ses attaques contre le Premier ministre. « Israël a plus que jamais besoin d’un gouvernement opérationnel, et les attaques quotidiennes de Bleu Blanc contre Netanyahu et le Likoud ne sont d’aucune aide. Nous lui demandons de cesser de former un ‘gouvernement au sein du gouvernement’, et de participer à l’unité face à des objectifs communs pour le bien des citoyens israéliens. »

Les propos de B. Gantz s’inscrivent dans le même ton qu’une autre de ses déclarations au Parlement lundi soir, à l’issue du vote reportant l’adoption du budget qui a éloigné le spectre de nouvelles élections. « Pendant 100 jours je me suis tu face aux tentatives d’humiliation, aux insultes et au mépris du Likoud, mais ceci est terminé car Israël a besoin de stabilité politique, et non de débats d’opinion personnels qui mènent à la destruction du pays », a-t-il lancé.