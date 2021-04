C’est à contrecœur que R. Rivlin a confié à Benyamin Netanyahu la charge de former le nouveau gouvernement. À plusieurs reprises lors de son allocution télévisée, le président israélien a fait référence aux démêlés judiciaires de B. Netanyahu.

Mais pour lui, il n’y a pas d’autre choix. Il doit faire preuve d’impartialité et surtout appliquer la loi à la lettre. À l’issue des consultations avec les partis politiques israéliens lundi 5 avril, c’est B. Netanyahu qui a obtenu le plus de recommandations des députés pour être reconduit au poste de Premier ministre. Il dispose désormais d’un délai de 28 jours pour former un gouvernement. La tâche est délicate, car si « Bibi » bénéficie du plus grand nombre de recommandations, il n’atteint pas la majorité requise pour gouverner. Il doit désormais faire appel à toute son habileté politique pour former une coalition viable qui lui permettra de rester à son poste. Et chemin faisant d’échapper aux fourches caudines de la justice qui menacent de l’enserrer dans leur étau… Mais il faut s’attendre à ce que la contestation du « règne » de B. Netanyahu reprenne de plus belle. Jamais un patron de l’Exécutif israélien n’a été aussi décrié.…