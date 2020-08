B. Netanyahu plus isolé que jamais face aux manifestants israéliens

B. Netanyahu accuse également les médias d’avoir pris le pli nord-coréen et « d’ignorer la nature violente des mouvements de protestation et les appels lancés à assassiner le Premier ministre et sa famille ». Depuis près de deux mois, les manifestations se multiplient notamment face à la résidence du Premier ministre et ont pris une tournure violente.

Ce sont les accusations de corruption visant le Premier ministre qui font descendre dans la rue nombre de manifestants israéliens en plein désarroi face à la déliquescence du modèle israélien. Mais il n’y a pas que cette dimension pour alimenter la tension sur la scène israélienne. Nombre de manifestants dénoncent, eux, la politique du chef du gouvernement face à la crise sanitaire et économique actuelle. Les motivations sont très variées reconnaît Eliad Shraga, président du mouvement pour un gouvernement de qualité, l’une des organisations anti-corruption à l’origine de cette contestation.

Dans les premières semaines, les organisations ou groupes protestataires ont appelé à manifester en ordre dispersé. Mais petit à petit, un certain ordre est en train d’émerger, note des observateurs locaux. Mais la force du mouvement est aussi sa diversité, estime Roy Neumann, porte-parole des drapeaux noirs, un autre groupe organisateur. Sur scène, plusieurs orateurs se succèdent. Principalement des manifestants anonymes plutôt que des figures connues. « Ces manifestations n’ont pas de visage et c’est une bonne chose », juge R. Neumann.

Le mouvement veut conserver sa dimension populaire, la plus large possible, sans leader patenté. Cela ressemble à s’y méprendre aux “révolutions de couleur” que nombre de pays ont connu dans divers continents. Il faut dire que les promesses de B. Netanyahu qui a marché tête baissée dans les pas de Donald Trump pour appliquer au forceps le “Deal du siècle”, sont loin d’être tenues. A cela s’ajoute le cafouillage sécuritaire qui prend les formes d’une tension montée en épingle tantôt à l’encontre de la résistance palestinienne à Gaza, tantôt contre le Hezbollah libanais qui s’active toujours en Syrie. La tension est à son comble et risque de craqueler le modèle israélien tant vanté par ailleurs.

Danger d’extinction

Le grand-rabbin ashkénaze d’Israël David Lau a mis en garde contre la haine des juifs à l’encontre des autres juifs qui pourrait menacer l’État d’Israël d’extinction comme cela s’était passé lors de la destruction du second temple.

Lors d’une interview avec le quotidien israélien Yediot Ahronot à l’occasion du 9ème jour de jeûne de Tisha BeAve qui pleure la destruction des deux temples par les Romains, il s’est arrêté sur la haine qui ronge la société israélienne d’après lui. « Nous sommes revenus à notre maison Israël, nous avons établi notre Etat juif et nous célébrons la fête de l’indépendance 72. Mais hélas nous permettons au virus de la haine gratuite de se répandre parmi nous dans nos milieux ce qui pourrait ronger les parties bonnes d’Israël », a-t-il dit.

Selon lui, c’est cette haine qui avait causé aux juifs la perte de leur temple et leur dispersion dans les quatre coins du monde.

Des propos alarmistes ont aussi été tenus par le chef adjoint de la police, Moti Cohen qui a déclaré qu ‘«Israël est dans un état de chaos social» déplorant un «seuil croissant de violence».

L’entité sioniste est en proie à un important mouvement de contestation contre le Premier ministre… Mouvement attaqué par des extrémistes d’extrême droite à travers le pays.