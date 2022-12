BAD : Priorité aux infrastructures durables et à la gouvernance pour le FAD-16

Le FAD donnera la priorité au développement des infrastructures durables, résilientes au changement climatique et de qualité, et à la gouvernance, le renforcement des capacités et la gestion durable de la dette dans les pays bénéficiaires, fait savoir la Banque, dans un communiqué sanctionnant les travaux de la quatrième et dernière réunion de la seizième reconstitution des ressources du FAD, tenue à Tanger.

Le Fonds mettra également l’accent sur l’autonomisation des femmes et des filles en tant que condition pour parvenir à un développement inclusif et durable, précise la BAD. Une enveloppe totale de 8,9 milliards de dollars a été engagée par les partenaires, la plus importante reconstitution de l’histoire du FAD.

Le programme comprend 8,5 milliards de dollars de financement de base du FAD et 429 millions de dollars pour le nouveau guichet d’action climatique, ce qui aura encore plus d’impacts au cours des trois prochaines années. Il contribuera, ainsi, à connecter 20 millions de personnes à l’électricité, 24 millions de personnes bénéficieront d’améliorations dans l’agriculture, l’accès à l’eau et à l’assainissement pour 32 millions de personnes et l’amélioration de l’accès aux transports pour 15 millions de personnes.

Le Fonds, qui célèbre ses 50 ans d’existence, a investi plus de 40 milliards de dollars sur l’ensemble du continent, à travers la mise en œuvre de plus de 2.700 projets dans divers secteurs, notamment les infrastructures, le genre, le changement climatique, la gouvernance, le développement du secteur privé et la résilience.