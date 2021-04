Baisse de 16% du résultat net du FEC en 2020

Dans un communiqué sur ses indicateurs annuels, le FEC indique que le produit net bancaire (PNB) s’est accru, quant à lui, de 13% pour s’établir à 623 MDH, fait savoir la même source, notant que cette performance tient compte du volume de l’activité, de la qualité du portefeuille de prêts de la Banque ainsi que de la poursuite de l’optimisation du coût de mobilisation des ressources de financement.

Les capitaux propres et assimilés ont atteint près de 5 Mrds DH à fin 2020, en hausse de 5% par rapport à 2019, permettant ainsi de « renforcer l’assise financière de la Banque, à même de lui permettre de continuer à accompagner les besoins croissants des Collectivités Territoriales », ajoute le communiqué. Les engagements de prêts contractualisés, au titre de l’année écoulée, ont atteint plus de 3,33 Mrds DH, en légère hausse par rapport à 2019 et concernent, en particulier, la mise à niveau des villes et le développement urbain dans le cadre des programmes de développement territorial, ainsi que le désenclavement routier à travers la construction d’infrastructures routières, notamment pour la réalisation de projets qui s’inscrivent dans le cadre du Programme de réduction des disparités territoriales et sociales (PRDTS) en milieu rural. Les décaissements de prêts ont atteint 3,51 Mrds DH, de moindre intensité que celle observée en 2019, et qui s’explique notamment par le glissement temporel, dans la réalisation de certains projets financés par l’Institution.

Ce niveau d’activité a toutefois permis à la Banque d’enregistrer une progression de 9% des créances sur la clientèle pour atteindre plus de 25 Mrds DH à fin 2020, précise le FEC, notant que l’endettement financier a atteint plus de 21,4 Mrds DH à fin 2020.