Baisse de 16 pts du taux d’utilisation des capacités de production

Selon Bank al Maghrib, la production et les ventes auraient accusé une baisse dans toutes les branches d’activité à l’exception de l’« agro-alimentaire » où la production aurait stagné et les ventes auraient progressé. Dans ces conditions, le Taux d’Utilisation des Capacités (TUC) serait revenu de 72% en février à 56% en mars, soit le niveau le plus bas depuis le début de l’enquête.

Cette baisse aurait concerné toutes les branches à l’exception de la «chimie et parachimie » où le TUC aurait stagné à 69% Les commandes globales auraient, quant à elles, connu une baisse dans toutes les branches et les carnets de commandes se seraient situés à un niveau inférieur à la normale dans l’ensemble des branches d’activité.

Pour les trois prochains mois, les chefs d’entreprises s’attendent à une baisse de la production et des ventes dans toutes les branches d’activité à l’exception de l’« agroalimentaire » où ils anticipent plutôt une stagnation de la production. Toutefois, la moitié des industriels déclarent ne pas avoir de visibilité quant à l’évolution future de l’activité.