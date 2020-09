Baisse de 9,9% du RNPG  de Cosumar au premier semestre 2020

Le Chiffre d’affaires consolidé réalisé par le Groupe Cosumar à fin juin 2020 ressort en hausse de 3,8% pour s’établir à 4.260 MDH contre 4.104 MDH au titre du premier semestre 2019, grâce principalement à la hausse du volume des ventes à l’export qui ont compensé la baisse du chiffre d’affaires local, selon la même source.

Cosumar note en outre que l’excédent brut d’exploitation consolidé IFRS s’établit au terme des six premiers mois de 2020 à 912 MDH, pratiquement au même niveau que celui réalisé à fin juin 2019. Le Groupe relève en outre que les impacts des conditions climatiques défavorables et les premiers effets de la pandémie Covid-19 sur l’activité agricole et le chiffre d’affaires local ont été résorbés par la progression de l’activité export au premier semestre 2020.

S’agissant des résultats sociaux, le résultat net ressort à 348 MDH, en baisse de 179 MDH par rapport aux réalisations du premier semestre 2019. L’excédent brut d’exploitation social de Cosumar au 30 juin 2020 s’établit quant à lui à 617 MDH, marquant une baisse de 6,8% par rapport à la même période de l’année écoulée, ajoute la même source, précisant que cette évolution s’explique principalement par le retrait du volume des ventes locales de Cosumar et l’incidence des conditions climatiques sur les campagnes des sucreries de la société.