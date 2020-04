Baisse des contaminations et stabilisation du taux de létalité au Maroc 

L’élimination de 1 600 cas suspects après des tests laboratoires porte à 28 609 le nombre de tests négatifs, a déclaré Mohamed Lyoubi, chef de la Direction de l’épidémiologie et des maladies infectieuses au ministère de la Santé, lors du point de presse quotidien.

Entre mardi et mercredi, le Maroc a aussi enregistré trois nouveaux décès, portant à 168 le nombre de morts à cause du Covid-19, a déploré M. Lyoubi, précisant que le taux de létalité reste stable à 3,9%. Le royaume a également enregistré 150 nouvelles rémissions en 24h, portant à 928 le nombre de personnes déclarées guéries. Le taux de guérison augmente ainsi de nouveau pour atteindre 21,5%.

«Nous continuons d’enregistrer une régression des cas pris en charge dans un état grave ou critique et qui ne représentent désormais que 4% des cas pris en charge, alors que 82% des cas restent asymptomatiques ou ne présentant que des symptômes bénins», a-t-il assuré.

M. Lyoubi a précisé aussi que 47 cas, soit 69% des nouveaux cas, ont été détectés grâce au suivi médical des personnes contacts. «Nous continuons à suivre 8 948 personnes contacts, tandis que 25 231 personnes contacts ont été prises en charge depuis le début de cette pandémie au Maroc», conclut-il.

Pour l’heure, la répartition géographique de la pandémie place Casablanca-Settat toujours en tête des régions les plus touchées par le Covid-19, avec un total de 1100 cas. La région est talonnée par Marrakech-Safi avec 928 personnes atteintes du virus à ce jour. Dans le Top Five figurent aussi les régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et Fès Meknès comptent respectivement 565 et 539 cas. La région de Fès a d’ailleurs enregistré le nombre de cas de contamination le plus élevé ce mercredi. Outre Drâa-Tafilat qui, est désormais à la 5e position des régions les plus touchées par le virus avec 535 cas confirmés, soit 13 cas supplémentaire en 24 heures.

La région de Rabat-Salé-Kenitra compte, elle, 314 cas alors que l’Oriental (175) connait une certaine stabilité ces derniers jours. Aucun nouveau cas n’y a été recensé.

Les régions qui comptent moins de 100 cas confirmés sont Beni Mellal-Khénifra (80), Souss-Massa (50), Guelmim-Oued Noun (29), Laâyoune-Sakia El Hamra (4) et Dakhla Oued Deheb (2). Aucun cas supplémentaire n’y a été signalé durant ces dernières 24 heures.

On signale par ailleurs que dans une note du ministère de la Santé, on signale l’entrée en vigueur des tests rapides IgG/IgM dans les unités hospitalières. Un développement qui rassure puisque ces tests permettent de révéler en 10 à 15 minutes environ, via un prélèvement sanguin, la présence d’une infection au covid-19. Ce nouveau seuil dans la gestion sanitaire du Covid-19 a été franchi depuis que le Maroc s’est fait livrer près de 700.000 kits de tests rapides auprès d’opérateurs sud-coréens.