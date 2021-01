Baisse des prix à la production Industrielle en novembre

Dans une note d’information relative à l’indice des prix à la production industrielle, énergétique et minière (IPPIEM) de novembre 2020, le HCP indique que cette baisse des prix est la résultante notamment du repli de 2,1% des prix de la « Métallurgie » et de 0,1% de la « Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques ».

En revanche, le HCP fait état d’une hausse de 0,1% des prix au niveau des branches des « Industries alimentaires » et « Industrie chimique », de 0,4% dans la « Fabrication de textiles » et de 0,7% dans le « Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège ».

Par ailleurs, les indices des prix à la production des secteurs des « Industries extractives », de la « Production et distribution d’électricité » et de la « Production et distribution d’eau » ont connu une stagnation au cours du mois de novembre 2020.