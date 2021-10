Balance commerciale : Le déficit a plongé fin aout

Au titre des huit premiers mois de cette année, les exportations se sont situées à 201,15 Mrds DH, soit le plus haut niveau atteint durant la même période au cours des cinq dernières années, en hausse de 23,8% par rapport à fin aout 2020, précise l’Office dans ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs du mois d’août.

En parallèle, les importations ont augmenté de 23,2% à 337,69 Mrds DH, ajoute la même source, notant que le taux de couverture est resté, ainsi, quasi-stable (59,6% à fin aout 2021, contre 59,3% à fin aout 2020). La hausse des importations de marchandises fait suite à l’augmentation des achats de la totalité des groupes de produits, principalement, des produits finis de consommation (+22,49 Mrds DH), des demi produits (+14,30 Mrds DH), des produits énergétiques (+10,50 Mrds DH) et des biens d’équipement (+10,04 Mrds DH).

S’agissant des exportations de marchandises, leur hausse concerne l’intégralité des secteurs, essentiellement celui de l’automobile (+25,5%) et celui du textile et cuir (+23,6%).

Pour ce qui est des flux financiers, le flux net des investissements directs étrangers (IDE) a atteint près de 12,56 Mrds DH au titre des huit premiers mois de cette année, en hausse de 16,9% par rapport à la même période un an auparavant. Cette évolution est attribuable à une hausse des recettes de 16% à 19,98 Mrds DH plus importante que celle des dépenses (+14,6% à 7,42 Mrds DH), précise l’Office.

Les investissements directs marocains à l’étranger (IDME) se sont situés à 12,20 Mrds DH à fin aout 2021, soit le plus haut niveau atteint durant la même période au titre des cinq dernières années, affichant une hausse de près de 6,94 Mrds DH par rapport à la même période de l’année 2020. Cet accroissement reste légèrement inférieur à celui réalisé par les cessions de ces investissements (+7,40 Mrds DH), fait remarquer l’Office, notant que le flux net des IDME a baissé, ainsi, de 16,4%.