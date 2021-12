Balance commerciale : Le déficit grimpe à 164,17 Mrds DH à fin octobre

Ce déficit résulte d’une augmentation des importations (+22,9% à 424,32 Mrds DH) plus importante que celle des exportations (+20,7% à 260,15 Mrds DH), explique l’Office des changes dans son récent bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs, ajoutant que le taux de couverture s’est situé à 61,3%.

Par rapport à fin octobre 2019, période avant la crise liée à la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), les exportations ont progressé de 9,4% (22,1 Mrds DH) et les importations ont affiché une hausse de 3,3%, indique la même source.

Le bulletin fait, en outre, ressortir que l’accroissement des importations de marchandises fait suite à l’augmentation des achats de la totalité des groupes de produits, principalement, des produits finis de consommation (+24,43 Mrds DH), des produits énergétiques (+17,74 Mrds DH) et des demi produits (+17,46 Mrds DH).

La hausse des achats des produits finis de consommation (+32,1%) est due, essentiellement, à l’augmentation des achats des voitures de tourisme (+5,06 Mrds DH), ceux des médicaments et autres produits pharmaceutiques (+4,68 Mrds DH), attribuable aux achats de vaccins anti-covid et ceux des parties et pièces pour voitures de tourisme (+3,16 Mrds DH). Ainsi, la part des achats des produits finis de consommation dans le total des importations passe de 22,1% à fin octobre 2020 à 23,7% à fin octobre 2021.

De son côté, la facture énergétique a augmenté de 43,1%, en raison de la hausse des approvisionnements en gas-oils et fuel-oils (+9,2 Mrds DH) suite à un accroissement des prix de 34%, conjugué à l’élévation des quantités importées de 10,7%. Les importations de ce produit à fin octobre 2021 demeurent, toutefois, inférieures à celles affichées durant la même période en 2018 et en 2019.

Pour ce qui est des exportations, leur accroissement concerne l’intégralité des secteurs, essentiellement les phosphates et dérivés (+47,2%), l’automobile (12,4%) et le textile et cuir (+19,6%). Du côté des flux financiers, le flux net des investissements directs étrangers (IDE) a dépassé 15,47 Mrds DH) au titre des dix premiers mois de cette année, en amélioration de 14,8% par rapport à la même période un an auparavant. Cette évolution est attribuable à une hausse des recettes de 12,6% à 24,89 Mrds DH, plus importante que celle des dépenses (+9,1% à 9,41 Mrds DH).

Quant aux investissements directs marocains à l’étranger (IDME), ils se sont situés à près de 13,96 Mrds DH à fin octobre dernier, soit le plus haut niveau atteint durant la même période au titre des cinq dernières années. Ces IDME ressortent en hausse de 7,66 Mrds DH par rapport à la même période de l’année 2020. Les cessions de ces investissements ont porté, de leur côté, sur un montant de 10,72 Mrds DH, en hausse de 8 Mrds DH. Ainsi, le flux net des IDME a baissé de 9,6%.

S’agissant des envois de fonds réalisés par les Marocains résidant à l’étranger (MRE), ils se sont chiffrés à près de 79,66 Mrds DH à fin octobre 2021, contre 55,59 Mrds DH une année auparavant. Ces transferts ressortent ainsi en hausse de 43,3% ou de 24,07 Mrds DH. Ce bulletin fait aussi état d’un excédent de la balance des échanges de services en hausse de 7,1% à 53,82 Mrds DH.

Dans le détail, les exportations se sont améliorées de 9,1% pour se situer à 114,95 Mrds DH à fin octobre 2021, et les importations ont augmenté de 10,9% à près de 61,13 Mrds DH. Les voyages, principale composante des échanges de services, ont affiché un solde excédentaire (28,53 Mrds DH), quasiment stable par rapport à fin octobre 2020. Par rapport à fin octobre 2019, période avant la crise Covid-19, ce solde a enregistré une nette baisse de 59,6%. Les dépenses se sont établies à 8,73 Mrds DH durant la même période, contre 8,82 Mrds DH à fin octobre 2020 et 17,72 Mrds DH durant les dix premiers mois de l’année 2019.