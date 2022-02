Balance commerciale : Un déficit en hausse de 25% en 2021

Au titre de l’année 2021, les importations ont connu une hausse de 24,5% par rapport à fin 2020 et de 7,3% par rapport à fin 2019, précise l’Office des changes dans son bulletin mensuel sur les indicateurs des échanges extérieurs de décembre, ajoutant que le taux de couverture s’est stabilisé à 62,1%. L’accroissement des importations de marchandises (+24,5%) fait suite à l’augmentation des achats de l’intégralité des groupes de produits, principalement, des produits finis de consommation (+28,19 Mrds DH), des produits énergétiques (+25,76 Mrds DH), des demi produits (+22,10 Mrds DH) et des biens d’équipement (+13,75 Mrds DH), indique la même source.

Pour ce qui est de la hausse des importations des produits finis de consommation (+29,7%), elle s’explique essentiellement par l’augmentation des achats des voitures de tourisme (+46,5% ou +5,86 Mrds DH) et ceux des médicaments et autres produits pharmaceutiques (+68,4% ou +5,23 Mrds DH) attribuable à l’acquisition de vaccins anti-Covid19, relève l’Office. De son côté, la facture énergétique augmente de 51,6%, fait savoir l’Office, notant que cette évolution est due à la hausse des approvisionnements en gas-oils et fuel-oils (+12,65 Mrds DH) tributaire de l’accroissement des prix de 38,5% (5,193 DH/T à fin décembre 2021 contre 3,749 DH/T un an auparavant), conjugué à l’élévation des quantités importées de 11,4% : 6.927mT à fin décembre 2021 contre 6,219mT à fin décembre 2020. Les importations de ce produit à fin décembre 2021 demeurent, toutefois, inférieures à celles affichées à fin 2018 et à fin 2019, précise l’Office. Le bulletin fait, en outre, ressortir qu’à fin décembre 2021, les exportations de marchandises se sont situées à 326,90 Mrds DH contre 263,08 Mrds DH un an auparavant, soit une hausse de 24,3% ou +63,81 Mrds DH. Cet accroissement concerne, essentiellement, les exportations du secteur automobile qui ont atteint 83,78 Mrds DH à fin décembre 2021, en augmentation de 15,9% par rapport à 2020, selon l’Office des changes. Cette évolution s’explique par la hausse des ventes du segment de la construction (+35,2%), conjuguée à la baisse de celles du câblage (-1,9%) et de l’intérieur véhicules et sièges (-3,1%). Ces indicateurs font aussi ressortir que le nombre de voitures de tourisme exportées a grimpé de 18,6% à 358.745 voitures à fin décembre 2021.

S’agissant des ventes des phosphates et dérivés, elles se sont établies à 79,89 Mrds DH, en hausse de 57,1% par rapport à l’année précédente. Cette évolution fait suite à l’augmentation des ventes des engrais naturels et chimiques (+19,05 Mrds DH) due à l’effet prix en hausse de 71,4% (4,774 DH/T à fin décembre 2021 contre 2,785 DH/T à fin décembre 2020). Les quantités exportées de ce produit ont, quant à elles, diminué de 7,1%.

Les ventes du textile et cuir se sont accrues quant à elles, de 21,6% au titre de l’année 2021. Cette évolution est attribuable à la hausse des ventes des vêtements confectionnés de 24,8% et celles des articles de bonneterie de 29,5%. De leur côté, les ventes du secteur « Agriculture et agroalimentaire » se sont améliorées de 9,2%. Une évolution qui est due à une hausse simultanée des ventes de l’industrie alimentaire de 3,59 Mrds DH et celles de « l’Agriculture, sylviculture, chasse » de 1,97 Mrd DH. En revanche, la part des ventes de ce secteur dans le total des exportations a perdu 2,9 points, passant de 23,8% à fin décembre 2020 à 20,9% à fin décembre 2021, relève l’Office.