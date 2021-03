BAM gèle le taux directeur à 1,5% : Et anticipe une croissance à 5,3% en 2021

La reprise de l’activité économique devrait se poursuivre, soutenue notamment par le plan de relance de 120 Mrds DH, l’orientation accommodante de la politique monétaire et un certain regain de confiance au regard de l’avancement de la campagne de vaccination et des conditions climatiques favorables qui caractérisent l’actuelle saison agricole.

C’est ce qui ressort des travaux de la première réunion trimestrielle du conseil de la Banque Centrale pour cette année. Et pour cause, BAM estime que la valeur ajoutée des activités non agricoles progresserait en 2021 de 3,5% et, tenant compte d’une production céréalière estimée autour de 95 millions de quintaux (Mqx), celle du secteur agricole rebondirait de 17,6%, portant ainsi la croissance de l’économie nationale à 5,3% En 2022, la croissance se consoliderait à 3,2%, recouvrant une accélération pour sa composante non agricole à 3,8% et une baisse de 2% de la valeur ajoutée agricole, sous l’hypothèse d’un retour à une production céréalière moyenne de 75 Mqx. Ces perspectives restent toutefois entourées de fortes incertitudes liées essentiellement à l’évolution de la situation épidémiologique et à la disponibilité des vaccins aux niveaux national et international, estime BAM.

Pour ce qui est des prix, et sous l’effet des pressions désinflationnistes émanant de la demande, l’inflation est restée faible en 2020. Avec la reprise de l’activité et l’augmentation des cours internationaux du pétrole et de certains produits alimentaires, elle devrait s’inscrire en hausse tout en demeurant à un niveau modéré, passant de 0,7% en 2020 à 0,9% en 2021 puis à 1,2% en 2022. La composante fondamentale de l’inflation connaîtrait une évolution similaire pour s’établir à 1,2% en 2021, avant de s’accélérer à 1,5% en 2022, fait savoir la Banque centrale.

Creusement des déficits

Sur le plan des comptes extérieurs, l’année 2020 a été marquée par un repli important des échanges commerciaux, avec une diminution des importations plus prononcée que celle des exportations. Le taux de couverture s’est ainsi amélioré de 4,5 points à 62,4% et le déficit de la balance commerciale des biens s’est allégé de 47,8 Mrds Dh pour s’établir à 158,7 Mrds Dh.

Pour sa part, l’excédent de la balance des services s’est atténué de 27,6 Mrds Dh à 60,7 Mrds Dh, en lien avec la chute de 53,8% des recettes de voyage à 36,4 Mrds Dh, alors que les transferts des MRE ont affiché une forte résilience avec un accroissement de 5% à 68 Mrds Dh.

Dans ces conditions, le déficit du compte courant se serait atténué à 1,8% du PIB. Sur l’horizon de prévision de BAM, il devrait se creuser à 4,5% du PIB en 2021 avant de revenir à 3% en 2022. Les importations s’accroîtraient à un rythme soutenu, en relation essentiellement avec les hausses prévues de la facture énergétique et des achats de biens de consommation, alors que le redressement des exportations serait favorisé notamment par l’augmentation annoncée des capacités de production de la construction automobile.

En parallèle, les recettes de voyage connaitraient, sous l’hypothèse d’une hausse graduelle des arrivées de touristes étrangers à partir du second semestre de cette année, une progression modérée tout en restant bien en deçà des niveaux d’avant crise, s’établissant à 38,1 Mrds Dh cette année et à 68,2 Mrds Dh en 2022.

Quant aux transferts des MRE, ils atteindraient respectivement 71,9 Mrds Dh puis 73,4 Mrds Dh. Pour ce qui est des opérations financières, les recettes des IDE devraient avoisiner 3,2% du PIB après avoir baissé à 2,4% en 2020. Tenant compte des flux prévus du financement extérieur du Trésor, les avoirs officiels de réserve se situeraient à fin 2021 à 310,3 Mrds Dh, ou l’équivalent de 6 mois et 25 jours d’importations de biens et services, et se renforceraient à fin 2022 à 318,6 Mrds Dh ou 7 mois d’importations de biens et services.

S’agissant des finances publiques, l’exécution budgétaire de la loi de finances rectificative fait ressortir un déficit, hors privatisation, de 82,4 Mrds Dh ou 7,6% du PIB et ce, compte tenu du solde positif de 5,3 Mrds Dh du Fonds spécial de gestion de la pandémie de la Covid-19. Les recettes ordinaires ont diminué de 7,6%, reflétant des reculs de 6,8% des rentrées fiscales et de 12,4% de celles non fiscales. En regard, les dépenses ordinaires se sont accrues de 2,1%, tirées principalement par les hausses de la masse salariale et des dépenses au titre des autres biens et services. De son côté, l’investissement a progressé de 18,8% à 85,9 Mrds Dh.

Tenant compte des données de la loi de finances 2021 et des perspectives de croissance économique, la consolidation budgétaire devrait reprendre graduellement, le déficit hors privatisation devant s’atténuer, selon les projections de Bank Al-Maghrib, à 7,2% du PIB en 2021 puis à 6,7% du PIB en 2022. Dans ces conditions, le taux d’endettement du Trésor continuerait d’augmenter, passant de 77,4% du PIB en 2020, à 79% en 2021 puis à 81,3% en 2022.

Maintien du taux directeur

Concernant les conditions monétaires, elles ont été marquées en 2020 par un recul des taux débiteurs de 49 points de base en moyenne, résultat des réductions du taux directeur opérées par Bank Al-Maghrib en mars et juin de la même année ainsi que d’une montée sensible du coût du risque.

Pour ce qui est du crédit au secteur non financier, et en dépit de la forte contraction de l’activité économique et de l’augmentation des créances en souffrance, il est ressorti en hausse de 3,9%, favorisé par les mesures de soutien et de relance mises en place. Son rythme devrait avoisiner 3,6% sur l’horizon de prévision. Quant au taux de change effectif réel, il s’est apprécié de 0,8% en 2020, mais devrait se déprécier du même taux en 2021 et de 0,6% en 2022, conséquence d’un niveau d’inflation domestique inférieur à celui des pays partenaires et concurrents commerciaux.

Sur la base de l’ensemble de ces évaluations, le Conseil a estimé que l’orientation de la politique monétaire reste largement accommodante, assurant des conditions de financement adéquates. Il a jugé en particulier que le niveau actuel du taux directeur demeure approprié et a décidé ainsi de le maintenir inchangé à 1,5%.

Enfin, si les projections macroéconomiques de la Banque à moyen terme traduisent un certain regain d’optimisme suscité en particulier par le bon déroulement de la campagne de vaccination anti-Covid-19 et les conditions climatiques favorables qui caractérisent l’actuelle campagne agricole, le Conseil a néanmoins souligné que les perspectives restent entourées d’un niveau élevé d’incertitudes liées essentiellement à l’évolution de la situation sanitaire aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, au regard de la propagation de nouveaux variants du virus et des capacités actuelles de production des vaccins ainsi que des délais de leur livraison.