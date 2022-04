Banditisme et narco-trafic : Un réseau démantelé dans la région d’Al-Hoceima

Les suspects ont été alpagués lors d’opérations sécuritaires séparées dans différentes zones rurales à la périphérie d’Al Hoceima, dans le cadre des investigations approfondies lancées par la BNPJ suite à un échange de tir à l’aide d’un fusil de chasse, constaté le 15 avril courant par les services de sécurité d’Imzouren entre des individus entretenant des liens présumés avec des réseaux internationaux de trafic de drogue, indique jeudi un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les recherches et enquêtes diligentées ont révélé que deux des prévenus arrêtés sont directement impliqués dans cet incident motivé par des règlements de comptes entre gangs de drogues, alors qu’ils seraient également impliqués dans un incident similaire signalé à Imzouren en février dernier. Les autres individus arrêtés sont soupçonnés de contribution et de participation à la commission de ces actes criminels et de résistance aux opérations d’arrestation menées par la police judiciaire.

Les perquisitions ont permis de saisir deux fusils de chasse et des dizaines de cartouches de différents calibres, qui auraient été utilisés dans les échanges de tirs en question, outre des armes blanches et deux voitures, l’une volée et l’autre aux plaques minéralogiques falsifiées et sans numéro de châssis.

Tous les mis en cause ont été soumis à des enquêtes judiciaires sous la supervision du parquet avant d’être présentés successivement devant la justice à l’issue de la garde à vue, tandis que les recherches de terrain se poursuivent, appuyées par les expertises techniques.