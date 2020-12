Bank Al-Maghrib maintient son taux directeur à 1,5%

Après une forte baisse de l’activité au deuxième trimestre, la reprise post-déconfinement reste lente et partielle en lien notamment avec les restrictions locales et sectorielles instaurées pour endiguer la recrudescence des contaminations ainsi que les incertitudes entourant l’évolution de la pandémie aux niveaux national et international.

Partant de là, le Conseil de Bank Al-Maghrib a estimé que pour l’ensemble de l’année 2020, l’économie nationale accuserait une contraction de 6,6%, avec un repli de 5,3% de la valeur ajoutée agricole et de 6,6% de celle non agricole. Les perspectives d’évolution durant 2021 et 2022 restent entourées d’un degré élevé d’incertitudes, mais les développements récents dont essentiellement l’initiative de la vaccination anti-Covid-19 à grande échelle au niveau national et dans plusieurs pays partenaires, ainsi que la mise en place d’un fonds stratégique dédié à l’investissement suggèrent que la balance des risques serait orientée à la hausse.

S’agissant du déficit hors privatisation, il devrait se situer à 7,7% du produit intérieur brut (PIB) sur l’ensemble de cette année, reculerait à 6,5% du PIB en 2021 et à 6,4% en 2022. Selon BAM, à moyen terme, tenant compte notamment des données de la loi de finances de 2021 et sous l’hypothèse de la poursuite de la mobilisation des financements spécifiques, la consolidation budgétaire devrait reprendre graduellement et le déficit hors privatisation reculerait à 6,5% du PIB en 2021 et à 6,4% en 2022.

La dette directe du Trésor devrait, en revanche, connaître une hausse de 11 points de PIB à 76% au terme de cette année et atteindre 79,3% du PIB à fin 2022, relève la même source. Par ailleurs, la Banque centrale fait savoir que l’exécution budgétaire au titre des onze premiers mois s’est soldée par un déficit hors privatisation de 59,2 Mrds Dh, en creusement de 14,2 Mrds Dh par rapport à la même période de 2019 et ce, compte tenu du solde positif de 8,3 Mrds Dh du Fonds spécial pour la gestion de la pandémie de la Covid-19.

Les dépenses globales ont augmenté de 1,9%, reflétant essentiellement l’alourdissement de celles au titre des autres biens et services et de la masse salariale. En regard, les recettes ordinaires hors privatisation ont diminué de 6,3%, résultat principalement d’un repli de 7,6% des rentrées fiscales. L’inflation devrait terminer cette année avec une moyenne de 0,7% et rester quasi stable en 2021 avant d’atteindre 1,3% en 2022.

Cette évolution est en lien notamment avec l’amélioration prévue de la demande intérieure, précise BAM qui a noté qu’après s’être affaiblie au deuxième trimestre, l’inflation a connu une nette accélération à partir du mois d’août, tirée principalement par l’augmentation des prix des produits alimentaires à prix volatils.

Pour ce qui est de la politique monétaire, le Conseil a estimé que l’orientation reste largement accommodante assurant un financement adéquat de l’économie et a jugé en particulier que le niveau actuel du taux directeur demeure approprié, le maintenant ainsi inchangé à 1,5%.