Bank of Africa : Lancement d’un conseiller digital business “KODI”

Baptisé “KODI, Conseiller Digital”, ce chatbot a pour mission de répondre aux différentes questions et de communiquer des informations sur les offres de la banque, indique un communiqué de Bank of Africa BMCE Group.

Dans le cadre de son programme de transformation digitale, l’institution bancaire avait mis en place début 2020 un nouveau mode d’interaction pratique et sécurisé avec les clients et non clients à travers un agent digital conversationnel sur le site vitrine www.bankofafrica.ma. Disponible désormais sur l’application Whatsapp for Business également, ce mode d’interaction digital est matérialisé par un ensemble d’avantages qui permettent de proposer aux prospects et aux clients une assistance au-delà des horaires d’ouverture des agences physiques et du Centre de Relation Clientèle, ajoute le communiqué.

La version améliorée de KODI, conseiller digital, permet aujourd’hui de démarrer une conversation en français et en arabe pour obtenir diverses informations, notamment, l’ouverture de compte, les informations cartes, les informations crédits, les informations bancassurance, la dotation devise, et BMCE direct. A travers cette innovation qui vient enrichir une offre diversifiée de canaux à distance visant à rapprocher la banque de ses clients, BOA confirme, encore une fois, sa position de banque connectée à son environnement et sa capacité de s’adapter à l’évolution permanente des technologies.