Bank Of Africa publie son premier rapport aux normes IIRC

En termes de performances, l’exercice 2019 a été marqué par le renforcement significatif de l’assise financière du Groupe avec une progression de 22% des capitaux propres part du Groupe, notamment garce à l’opération d’envergure portant sur l’importante augmentation de capital et l’entrée du nouvel actionnaire britannique CDC Group Plc.

En outre, le rapport d’activité du groupe bancaire indique que les indicateurs de résultats ont connu une évolution favorable, le produit net bancaire consolidé et le résultat net part du groupe progressant de 5%, chacun, à 13,9 Mrds Dh et 1,9 Mrds Dh, respectivement.

L’année écoulée a aussi été marquée par une expansion géographique qui s’est matérialisée par une contribution croissante de l’Afrique à la performance opérationnelle et financière du Groupe, une implantation renforcée en Europe ainsi que par l’ouverture de la première succursale d’une Banque africaine à Shanghai. Bank Of Africa a également poursuivi son processus de transformation digitale afin d’offrir à ses clients Particuliers et Entreprises une expérience simplifiée à travers des plateformes de Banque à distance.

Dans un mot accompagnant ce rapport, le PDG de BOA, Othmane Benjelloune indique que le rapport annuel 2019 voit le jour dans des circonstances inédites de par le monde en cette année 2020, du fait de la crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19), notant que si elle s’est traduite en une crise économique et sociale de grande ampleur, cette crise porte également les germes d’un monde nouveau.« Aussi, nous engageons-nous à faire de ce contexte exceptionnel que le monde traverse, un accélérateur de changement au sein des différentes composantes de notre Groupe, afin de créer davantage de valeur à court et à long termes, dans l’intérêt ultime de nos actionnaires, de nos clientèles et de nos autres parties prenantes tant au Maroc que dans nos diverses géographies d’implantations », a-t-il conclu.

Un RNPG en hausse de 5% en 2019

Sur le volet réalisations chiffrées, le groupe Bank Of Africa (BOA) a réalisé un résultat net part du groupe (RNPG) de plus de 1,9 Mrds Dh au titre de l’année écoulée, en progression de 5% par rapport à 2018. La contribution de l’activité au Maroc à ce résultat s’est élevée à 60%, alors que celle de l’international a atteint 40% (33% pour l’Afrique et 7% pour l’Europe).

Le rapport fait également état d’une croissance du produit net bancaire de 5% à 13,9 Mrds Dh, grâce principalement à la progression de la marge d’intérêt et du résultat des opérations de marché. S’agissant du résultat brut d’exploitation, il a augmenté de 7% à 5,8 Mrds Dh, tandis que le coût du risque a totalisé 2,2 Mrds Dh, en hausse de 20% par rapport à 2018.

De son côté, l’encours des crédits consolidés de Bank Of Africa – BMCE Group a affiché une hausse de 4% à 186,6 Mrds Dh en 2019. Hors resales à la clientèle, les créances sur la clientèle progressent de 2,3%, indique la même source, ajoutant que les dépôts de la clientèle ont augmenté de 5,4% sur la même période pour s’établir à 202,8 Mrds Dh.

Par ailleurs, les capitaux propres part du groupe se sont chiffrés à 22,5 Mrds Dh en 2019, en évolution de 22%, indique BOA qui a réalisé une augmentation de capital au 2ème semestre d’un montant global de 3,6 Mrds Dh, répartit sur la conversion d’une large proportion de dividendes en actions (0,7 Mrds Dh), l’apport des actionnaires actuels d’un milliard de dirhams et l’augmentation de capital réservée au groupe CDC (1,9 Mrds Dh).

Le périmètre de consolidation est resté globalement stable entre 2018 et 2019, avec intégration d’une nouvelle entité dans le périmètre de consolidation de BOA, à savoir OGS, filiale créée courant le premier semestre 2019 suite à la filialisation des activités en services des traitements bancaires.