Banques : Hausse des créances en souffrance de 7,9% au T3-2021

Dans son récent rapport sur la politique monétaire, BAM précise que ces créances se sont accrues de 7,3% pour les entreprises non financières privées et de 8,9% pour les ménages, avec des ratios à l’encours du crédit de 11,7% et de 9,9% respectivement. En ce qui concerne les prêts octroyés par les sociétés financières autres que les banques au secteur non financier, ils ont augmenté de 1,8% au T3-2021, après 0,6% un trimestre auparavant.

Cette évolution recouvre notamment une atténuation de la baisse des crédits distribués par les banques off-shores de 26,7% à 11,1% et une décélération de la progression de ceux accordés par les sociétés de financement de 3,7% à 2,6% En outre, la Banque Centrale fait état d’un ralentissement de la croissance du crédit bancaire à 3,1% en octobre, traduisant une accentuation de la baisse des prêts accordés aux autres sociétés financières à 3,4%, alors que la hausse des prêts destinés au secteur non financier s’est accélérée à 4,1%.

En ce qui concerne les agrégats de placements liquides, leur taux d’accroissement annuel est revenu de 15% au deuxième trimestre à 9,4% au troisième trimestre 2021. Cette évolution reflète des décélérations de la progression de 11,3% à 4,7% pour les bons du Trésor, de 12,2% à 6,5% pour les titres des OPCVM obligataires et une accélération de 57,4% à 60% de celle des titres des OPCVM actions et diversifiés.