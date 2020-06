Barak Obama sort du bois pour dénoncer les injustices en Amérique

L’onde de choc produite par l’affaire a depuis retenti aux quatre coins des Etats-Unis d’Amérique. Des manifestations et des émeutes contre le racisme et les violences policières ont éclaté à Minneapolis, puis dans plusieurs autres États. Dans une tribune publiée sur le site Medium, l’ancien chef de la Maison-Blanche s’est penché plus en profondeur sur la crise sociale que traverse le pays. Une analyse et une invitation pour « faire de ce moment le tournant d’un véritable changement ».

Pour B. Obama, la vague de manifestations qui a submergé le pays représente en effet « une frustration légitime face à l’échec de plusieurs décennies pour réformer les pratiques policières et le système de justice pénal américain ». « L’écrasante majorité des manifestants ont été courageux, pacifiques et inspirants », écrit-il, en condamnant toutefois une « petite minorité » ayant eu recours à la violence, ce qui « nuit à la cause et aggrave la situation de quartiers déjà à court de services ». Selon l’ancien président des États-Unis, les protestations servent à « mettre en lumière l’injustice », mais les changements doivent passer « par des lois et pratiques institutionnelles spécifiques ». Des ambitions qui ne peuvent se faire qu’en élisant « des fonctionnaires qui répondent à nos demandes ».

Dans sa tribune, B. Obama rappelle que les pouvoirs publics qui comptent le plus pour réformer les services de police et le système judiciaire américain exercent au niveau local et étatique. « Ce sont les maires et les cadres de Comté qui nomment la plupart des chefs de police et négocient des accords avec les syndicats de police. Ce sont les procureurs de district et les procureurs de l’État qui décident d’enquêter ou non sur une affaire, et d’inculper in fine les personnes impliquées dans des conduites inadéquates », explique-t-il.

L’ancien président américain rappelle dès lors l’importance du vote : « Le taux de participation à ces élections locales est généralement et malheureusement bas, en particulier chez les jeunes […] Si nous voulons apporter un vrai changement, le choix ne se situe pas entre la protestation et la politique. Nous devons faire les deux. Nous devons nous mobiliser pour sensibiliser, et nous devons organiser et voter pour nous assurer d’élire des candidats qui pourront réformer », soutient-il. « Plus nous pourrons formuler des demandes précises, plus il sera difficile pour les élus de simplement offrir une réponse à cette crise, puis de se remettre au travail comme d’habitude quand les manifestations auront disparu. »

B. Obama voit par ailleurs un espoir à l’activisme naissant de jeunes individus visibles au cours des dernières semaines. « Si, à l’avenir, nous pouvons canaliser notre colère vers une action pacifique, soutenue et efficace, alors cela pourra être véritable tournant pour l’ambition de notre nation de vivre nos idéaux les plus élevés », écrit-il. Pour cela, il n’y a ainsi qu’un seul moyen : « Mettons-nous au travail. »