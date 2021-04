Barid Al- Maghrib lance une plateforme digitale dédiée à ses fournisseurs

Baptisée Barid Suppliers, cette plateforme, accessible via le lien https://barid-suppliers.ma/, permet aux fournisseurs d’être référencés et de suivre toutes leurs transactions avec Barid Al-Maghrib, notamment le statut de leurs factures. De plus, la plateforme permet de partager plus facilement et rapidement des documents nécessaires aux transactions, d’accéder au récapitulatif des commandes, de visualiser en temps réel l’état des factures ou encore de s’informer sur l’actualité des Achats de Barid Al-Maghrib.

Barid Suppliers répond ainsi aux besoins des fournisseurs en quête de gain de productivité et d’efficacité quant au traitement de leurs réclamations, offrant en sus une transparence et un respect d’engagements indéniables. A travers cette nouvelle solution, Barid Al-Maghrib contribue ainsi à la consécration des règles de transparence et de bonne gouvernance, tout en permettant à ses fournisseurs actuels et potentiels d’accéder à l’information en temps réel.