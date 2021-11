Barkhan sur un volcan au Sahel : Après le Burkina Faso, un convoi français bloqué au Niger

Un convoi militaire français à destination Goa, au Mali, a été temporairement bloqué par des manifestants samedi dans la ville de Téra, dans l’ouest du Niger, selon des informations de l’état-major confiées à l’AFP.

«Le convoi s’est arrêté hier soir à Téra. Ce matin, quand ils ont voulu reprendre leur progression vers Niamey [à 200 km de là], ils ont été arrêtés par un millier de manifestants et un groupe violent parmi eux a tenté de s’emparer des camions», a détaillé le colonel Pascal Ianni, porte-parole de l’état-major français, auprès de l’agence de presse. «Les forces de sécurité nigériennes étaient sur place et ont réussi à maintenir les manifestants à distance du convoi avec des gaz lacrymogènes», a-t-il expliqué. Mais après un moment de calme, «vers 10h30, la tension est remontée chez le millier de manifestants». «Les gendarmes nigériens et les soldats français ont effectué des tirs de sommation», a poursuivi le porte-parole.

Le convoi a finalement pu quitter Téra à la mi-journée et reprendre sa progression vers Niamey. «Nous prenons toutes les précautions pour sécuriser le convoi et éviter les tensions», a assuré le colonel Ianni, en démentant fermement de «fausses informations» circulant sur les réseaux sociaux selon lesquelles l’armée française aurait tué des dizaines de civils nigériens à Téra.

Comme le note l’AFP, les critiques à l’égard de la présence militaire française se multiplient au Niger, au Mali et au Burkina Faso.

Le même convoi militaire français avait déjà été bloqué au Burkina Faso pendant plus d’une semaine à la suite de manifestations anti-françaises. A son entrée en territoire burkinabé, le convoi avait d’abord été ralenti dans sa progression par des manifestants à Bobo Dioulasso (sud-ouest), dans la capitale Ouagadougou (centre) puis à Kaya, à une centaine de kilomètres au nord-est de la capitale. Quatre manifestants avaient été blessés par balle dans des circonstances indéterminées. Après des négociations avec les organisateurs de ces mobilisations, le convoi avait pu reprendre sa route pour le Niger, où il est arrivé ce 26 novembre.

Plusieurs manifestants accusaient les soldats français de transporter des armes pour les groupes djihadistes qui terrorisent depuis des années plusieurs pays du Sahel et sont combattus sur le terrain par l’armée française dans le cadre de l’opération Barkhane.