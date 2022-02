Barrières sanitaires aux frontières : Le Maroc intègre « la liste verte » édictée par Paris

Le Maroc fait désormais partie des pays figurant dans la « liste verte » établie par la France. Pays qui se distinguent par une « circulation négligeable ou modérée du virus, en l’absence de variant préoccupant émergent », selon un arrêté, publié aujourd’hui dans le Journal officiel de la République française.

Ce classement implique que les voyageurs en provenance du Maroc devront uniquement présenter la preuve de leur vaccination pour les voyageurs vaccinés avec un sérum reconnu par l’Agence européenne du médicament (Pfizer, Cominarty, Moderna, AstraZeneca, Vaxzevria, Covishield, Janssen).

Les voyageurs non vaccinés en provenance des pays concernés n’ont plus à réaliser de test ou à respecter une période d’isolement à leur arrivée en France. En revanche, ces derniers doivent toujours effectuer un test de dépistage au covid-19 avant l’embarquement, de moins de 72 heures, ou d’un test antigénique de moins de 48 heures, ou encore un certificat de rétablissement, c’est-à-dire le résultat positif à un test PCR ou antigénique réalisé plus de onze jours et moins de six mois auparavant.

Le Maroc a rouvert ses frontières aux touristes lundi, 7 février, après avoir une période d’isolation considérée parmi les plus longues au monde.