Bases sous-terraines en Iran : Drones et missiles dévoilés

L’une d’entre elles contient des missiles balistiques sol-sol et l’autre des drones d’attaque capables de percer les radars ennemis.

C’est la première fois qu’une telle base de drones est dévoilée par les Pasdarans iraniens.

« La capacité d’actionner et de lancer les missiles a été multipliée par plus de 6 à 7. Nous avons considérablement réduit le temps et la distance de préparation et de lancement des missiles », a précisé le général de brigade Hajizadi, présent lors de l’inauguration de ces deux bases.

Selon des médias iraniens locaux, les drones et missiles dévoilés avaient été utilisés lors des dernières manœuvres militaires réalisées en Iran le mois de décembre dernier et baptisées al-Rassoul al-Aazam 17 (Grand prophète 17). Les drones disposent d’une capacité de vol sur une distance de 2000 km et les missiles de plateformes de lancement double et multiple, ont précisé les médias.

Le général H. Salamé a salué les nouvelles initiatives intelligentes de transformation de la force aérospatiale du CGRI pour « un avenir technologique ayant pour objectif de consolider la dissuasion défensive de l’Iran islamique ».

Le mois passé le CGRI avait dévoilé un nouveau missile stratégique de longue portée baptisé Kaybar Tchekan (Briser Khaybar) d’une portée de 1450 km. Appartenant à la 3eme génération des missiles, son poids a été réduit du tiers par rapport aux précédents vecteurs et la durée de son lancement a été réduite au sixième.