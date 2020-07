Basketball: Une première, l’ex-président de la FRMBB poursuivi en justice

Les dirigeants des clubs qui revendiquent les réformes structurelles du basket-ball ont poussé un ouf de soulagement après avoir appris que le ministère de la Jeunesse et des Sports a effectivement déféré Mostafa Aourach au tribunal des délits financiers à Rabat.

Le ministère, par le biais de l’Agence Judiciaire du Royaume du Maroc, réclame aussi la restitution de quelque 30 MDH qui ont été alloués à la FRMBB entre 2014 et 2016.

Reste, maintenant, les réformes structurelles qui sont en suspens et qui sont nécessaires avant de procéder à l’élection du nouveau Comité Directeur Fédéral. Des dirigeants qui se revendiquent réformateurs préconisent le démarrage des championnats des différentes divisions sous les auspices du Comité Provisoire pour pouvoir avoir le temps de réformer structurellement la Fédération Royale Marocaine de Basket-ball, ses ligues régionales et ses clubs dont l’assainissement de leurs dossiers est un préalable.

Il est à rappeler que le ministère de la Jeunesse et des Sports n’a pas tranché dans le nœud gordien quant aux fédérations de Rugby, Badminton et de Tennis de Table. Des comités provisoires doivent être désignés pour nettoyer les écuries d’Augias. Face à l’hésitation du ministre qui n’a pas le directeur du sport qu’il faut, les problèmes s’amoncellent de plus en plus et c’est l’intérêt général de ces sports qui est en jeu. En attendant, l’épée de Damoclès plane toujours sur les fédérations sportives défaillantes. Comme ce fut le cas récemment pour le Rugby. L’heure est à la rupture avec l’impunité car souvent on était face à des crimes sans châtiments !