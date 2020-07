Bataille irano-américaine dans le ciel syrien

La Mission permanente de la République islamique d’Iran auprès de l’Organisation des Nations unies (Onu) compte adresser des lettres officielles au secrétaire général de l’Onu, ainsi qu’au Conseil de sécurité, décrivant les détails de l’incident de l’interception d’un avion de ligne iranien, a déclaré le 23 juillet à Sputnik un représentant de la mission.

L’armée de l’air américaine a violé les principes de sécurité des voyages aériens par ses actions contre un avion de ligne iranien, a déclaré la vice-présidente iranienne des affaires juridiques, Laya Joneydi, citée par l’agence IRNA. Selon elle, les actions US constituent une violation des dispositions de la Convention sur l’aviation civile internationale («la Convention de Chicago»).

Le Centre de commandement américain a indiqué pour sa part dans un communiqué que cette manœuvre était une «inspection visuelle» menée par un F-15 américain en «mission aérienne de routine». Il précise que l’inspection s’est faite à 1.000 mètres de distance et a été menée «conformément aux normes internationales».

Le 23 juillet dans la soirée, l’agence de presse iranienne Fars a informé que deux avions de chasse israéliens s’étaient approchés d’un avion commercial iranien dans l’espace aérien syrien. Plus tard, Irib en se référant aux informations de l’équipage iranien, a déclaré que les chasseurs étaient américains et non israéliens.

Les médias iraniens ont rapporté que l’avion a atterri à l’aéroport de Beyrouth avec des passagers blessés. Pour sa part, Georges Kettaneh, secrétaire général de la Croix-Rouge libanaise, a déclaré à la chaîne de télévision Al-Jadeed qu’il n’y avait pas de blessés parmi les passagers. Téhéran prendra des mesures judiciaires après avoir examiné les circonstances de l’incident avec cet avion iranien, a indiqué le ministère des Affaires étrangères du pays. De plus, le ministère des Affaires étrangères a déclaré qu’il considérerait les États-Unis comme responsables de tout incident qui pourrait se produire avec l’avion de la compagnie Mahan Air lors de son retour en Iran.