BCG Platinion : Karim Meliani, nouveau Directeur associé dans la région

K. Meliani a rejoint l’entreprise en qualité de Directeur associé afin de renforcer la présence de BCG Platinion à Casablanca, à la suite de son expansion dans la région un peu plus tôt cette année. Le Maroc, et plus particulièrement Casablanca, continuent d’afficher un important potentiel pour s’ancrer comme un centre technologique et une force vive économique dynamique, attirant de plus en plus d’investissements étrangers.

BCG Platinion prévoit de continuer à se positionner comme le fer de lance de la poursuite de la croissance, qui a commencé par l’élargissement de son offre de services dans le cadre du BCG Digital Hub à Casablanca.

BCG Platinion permet au BCG Digital Hub de Casablanca de capitaliser sur des années de succès en tant que fournisseur de classe mondiale de services numériques de bout en bout pour la région. Les capacités élargies offrent un nouveau niveau d’expertise au sein de BCG en permettant de fournir un support sur un large éventail de projets de transformation informatique, de la stratégie à la mise en œuvre en passant par l’exécution. Le Digital Hub permet à BCG de s’appuyer sur ses offres actuelles pour fournir aux clients des plateformes informatiques avancées et innovantes qui intègrent des fonctionnalités d’IA.

K. Meliani a été intégré au bureau de Casablanca de BCG Platinion en tant que Directeur associé. Il aidera l’entité à élargir son portefeuille de compétences, notamment en matière d’architecture, de solutions de données à grande échelle et d’IA, de modernisation de la stack technique et de services de conception numérique dans la région.