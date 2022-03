BERD : L’assemblée annuelle programmée en mai à Marrakech

Lors d’une rencontre tenue, lundi à Rabat, la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui, et le Secrétaire Général de la BERD, Kazuhiko Koguchi, ont procédé à la signature du Mémorandum d’entente (MoU) relatif à l’organisation de l’édition 2022 de l’assemblée annuelle de la Banque à Marrakech.

A cette occasion, N. Fettah s’est réjouie de la tenue, à Marrakech de cette 31ème session de l’assemblée annuelle de la Banque qui démontre, une fois encore, a-t-elle dit, « la confiance dont jouit le Maroc auprès de ses partenaires internationaux, notamment dans sa capacité à accueillir et à organiser les événements d’envergure internationale ».

Dans ce cadre, la ministre s’est félicitée de l’avancement des préparatifs et de la qualité de collaboration entre l’équipe du ministère et celle de la Banque, rassurant de la mobilisation de tous les moyens nécessaires pour la réussite de cette manifestation, qui sera l’un des premiers évènements institutionnels internationaux, organisés au Maroc après la crise pandémique. La ministre a, en outre, mis en relief l’importance pour le Maroc d’accueillir l’ensemble des gouverneurs de la BERD et l’ensemble des participants à ce rendez-vous.

Mettant en avant la qualité des relations entre le Maroc et la BERD et l’accompagnement apporté par la Banque depuis 2012 aux efforts de développement économique du Royaume, la ministre a indiqué que cet événement constitue un moment pour faire le point sur l’activité de la banque et plus spécifiquement sur les partenariats entre la BERD et le Maroc, ainsi que sur les belles réalisations sur les 10 dernières années, notamment en matière d’accompagnement du secteur privé. Aussi, N. Fettah Alaoui a souligné la disponibilité du gouvernement marocain à poursuivre les efforts pour faire évoluer davantage la coopération avec la Banque.

Pour sa part, K. Koguchi a indiqué que l’assemblée annuelle de la BERD est une occasion pour démontrer l’engagement de la Banque envers les pays dans lesquels elle opère et de débattre des moyens de renforcer leurs économies, en particulier après deux années de pandémie et la crise internationale actuelle. La tenue de l’événement de la BERD au Maroc, a-t-il précisé, témoigne de « la résilience de ce pays et permettra de mettre en avant son attractivité en tant que pôle d’affaires et destination touristique de premier ordre ».

Pour rappel, l’assemblée annuelle de la BERD, est une manifestation organisée annuellement dans un des 38 pays dans lesquels la Banque investit, et à laquelle assistent des délégations officielles conduites par les ministres chargés de l’Economie et des Finances, des personnalités du monde des affaires et de la finance internationale et des représentants de la société civile.