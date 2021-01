Berlin évolue dans sa perception du dossier saharien

En cherchant à imposer la question du Sahara lors des travaux des députés allemands, le groupe des Verts, qui prétend vouloir « éviter l’escalade militaire et l’aggravation de la situation à Guerguarat au Sahara, ainsi que la réactivation du rôle du médiateur des Nations unies dans le conflit » a essuyé un échec retentissant.

Cette proposition, rejetée par la commission des affaires étrangères, dominée par la coalition CDU-CSU (Union chrétienne-démocrate allemande et Union chrétienne sociale), a finalement été retirée par les Verts, connus pour leur hostilité à la thèse marocaine.

Ces développements interviennent à la lumière de tournant amorcé dans la perception de la question du Sahara à l’international, notamment après la reconnaissance par les Etats Unis d’Amérique de la pleine souveraineté du Maroc sur l’ensemble de ses provinces du Sud, et l’ouverture dans cette zone de plusieurs représentations diplomatiques de pays frères et amis.

La dernière en date est justement le consulat général des USA à Dakhla dont les locaux ont été officiellement visités dimanche dernier par une délégation US de haut niveau, conduite par le secrétaire d’Etat adjoint américain en charge des questions du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord, David Schenker.

En fait, la position officielle de l’Allemagne, et partant, celle de son parlement, est alignée à celle de l’Union européenne, consignée dans «la Déclaration politique conjointe», adoptée à l’unanimité des Etats membres, à l’issue des travaux de la 14ème session du Conseil d’Association Maroc-UE en juin 2019.

Cette Déclaration politique a consacré un «langage commun» entre le Maroc et l’UE sur la question du Sahara marocain, à savoir l’appui des efforts du Secrétaire général de l’ONU pour poursuivre le processus politique visant à parvenir à une solution politique, juste, réaliste, pragmatique, durable et mutuellement acceptable à ce conflit artificiel et qui repose sur le compromis, en conformité avec les résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies.

La position européenne est également concrétisée dans les derniers textes des accords agricole, aérien et de pêche qui ont expressément inclus le Sahara marocain dans le territoire national et coupé court à tout fantasme expansionniste de l’Algérie et consorts.

Nouveau cap?

Force est de relever que cette démarche adoptée par la chambre basse du Parlement allemand excipe d’une nouvelle perception de la diplomatie de Berlin de l’évolution du dossier. La preuve ? La décision du président américain de reconnaître le Sahara marocain, a été discutée par l’ambassadeur allemand. Götz Schmidt-Bremme a avec son collègue américain David Fischer. Pour le diplomate allemand, ce conflit dure depuis plus de quarante ans et est maintenant assez mûr pour être résolu. Dans une déclaration faite à notre confrère Hespress, il a ajouté que l’approche américaine de ce conflit diffère de celle allemande ou européenne, indiquant cependant qu’il voit l’initiative d’autonomie comme une solution réaliste et pratique, ajoutant à cet égard qu’« il est difficile de trouver une solution plus réaliste et plus fiable », que ce projet proposé par le Maroc. Le diplomate allemand a ajouté qu’il ne reconnaît pas que l’autonomie est « la seule solution au conflit, mais elle reste la plus réaliste et la plus pratique, selon lui. La situation du front «Polisario» est devenue aujourd’hui bien « délicate » selon le diplomate après les deux revers successifs récemment subis, le premier dans les événements de de Guerguerat, et le second à travers la reconnaissance américaine ».

L’ambassadeur a ajouté que le «Polisario» doit se rendre à l’évidence que la solution d’un Etat sahraoui indépendant ne peut être résolue sur le terrain. L’ambassadeur estime que pour rapprocher les points de vue, il faut que le Maroc et le « Polisario » s’asseyent à une même table pour rechercher une solution de compromis satisfaisant les parties concernées, estimant que cette solution concertée doit rester dans le cadre de l’initiative marocaine (l’autonomie). Parce que l’ensemble de la communauté internationale est unanime sur le fait qu’il s ‘agit d’une proposition réaliste et pratique. Götz Schmidt-Bremme a attiré l’attention sur la nécessité pour le Maroc de convaincre le front Polisario de la positivité de la proposition d’autonomie, indiquant que leur rejet de cette initiative peut résulter de leur méconnaissance des mérites de cette solution. Il a souligné que les propositions, telles que la séparation, sont désormais « rejetées » et « irréalistes ». Dans cet entretien, l’ambassadeur allemand a estimé que le refus persistant du front « Polisario » de négocier la proposition marocaine pouvait porter un danger pour la région par la propagation de l’extrémisme violent.